Huawei ra mắt smartphone gập ba mới

Huawei ra mắt điện thoại gập ba Mate XTs với màn hình mở rộng 10,2 inch, khẳng định tham vọng dẫn đầu ở phân khúc di động cao cấp.

Mate XTs là phiên bản nâng cấp thiết kế của Mate XT. Ảnh: Huawei.

Huawei vừa công bố Mate XTs, phiên bản nâng cấp của dòng điện thoại gập ba với thiết kế mới và những cải tiến phần cứng nhằm củng cố vị thế trên thị trường smartphone cao cấp.

Mate XTs sở hữu 2 cơ chế gập, cho phép hoạt động như một chiếc smartphone thông thường hoặc mở rộng thành 2 dạng máy tính bảng tương tự iPad. Đây là lần thứ hai Huawei thử nghiệm ý tưởng thiết bị gập ba, sau khi trình làng Mate XT vào năm ngoái.

Là đối thủ lớn nhất của Apple tại Trung Quốc, Huawei đang dần lấy lại thị phần đã mất nhờ tự chủ trong việc sản xuất chip. Mate XTs được trang bị bộ xử lý Kirin 9020 mới nhất, đánh dấu bước tiến quan trọng về công nghệ bán dẫn nội địa.

Tại sự kiện trực tuyến từ Thâm Quyến, Huawei công bố giá bán Mate XTs là 17.999 nhân dân tệ (khoảng 2.500 USD ), thấp hơn so với mức 2.800 USD của thế hệ trước. Giám đốc mảng tiêu dùng của Huawei, ông Richard Yu cho biết thiết bị có thể mở rộng màn hình tối đa 10,2 inch và sẽ có 4 tùy chọn màu sắc, gấp đôi so với phiên bản năm ngoái.

“Huawei là công ty duy nhất có thể đánh bại Huawei trên thị trường điện thoại gập ba”, Yu khẳng định.

Ông lớn công nghệ Trung Quốc nhấn mạnh khả năng mang đến trải nghiệm “giống PC” cho người dùng nhờ tận dụng lợi thế màn hình lớn. Các ứng dụng văn phòng cũng được tối ưu hóa để hoạt động trên Mate XTs, hỗ trợ đa nhiệm, chuyển đổi mượt mà giữa các cửa sổ và hiển thị song song.

Phiên bản Mate XTs có giá thấp hơn đời trước. Ảnh: Huawei.

Sản phẩm mới chạy trên HarmonyOS, hệ điều hành do Huawei phát triển thay vì Android. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược giảm phụ thuộc vào Google. HarmonyOS được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh tại Trung Quốc đi cùng sự hỗ trợ từ các nhà phát triển trong nước. Tencent đã tối ưu hóa WeChat cho nền tảng này, trong khi chính phủ khuyến khích doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh ứng dụng.

Sự ra mắt của Mate XTs diễn ra trong bối cảnh thị trường điện thoại gập toàn cầu phục hồi mạnh mẽ. Theo Counterpoint Research, doanh số toàn cầu trong Quý II/2025 tăng 45% so với cùng kỳ, với Trung Quốc chiếm phần lớn thị trường. Dù vậy, thị phần tại Mỹ cũng ghi nhận mức tăng gấp đôi, còn doanh số gần như tăng 3 lần.

Các nhà phân tích nhận định Apple có thể tạo cú hích mới nếu ra mắt iPhone màn hình gập vào năm 2026.

Với mức giá cạnh tranh, cấu hình chip nội địa mạnh mẽ và hệ điều hành riêng, Mate XTs được xem như bước đi chiến lược của Huawei để củng cố lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, ông lớn công nghệ tiếp tục thách thức các đối thủ quốc tế trong phân khúc smartphone cao cấp.