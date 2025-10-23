Camera gắn nhà tắm của Kohler gây tranh cãi

Ý tưởng đặt camera trong bồn cầu của Kohler gây tranh cãi khi nhiều người lo ngại về quyền riêng tư, dù hãng khẳng định thiết bị chỉ phân tích và theo dõi sức khỏe.

Sản phẩm của Kohler gây tranh cãi. Ảnh: Kohler.

Kohler, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm bồn cầu và thiết bị vệ sinh, vừa giới thiệu Dekoda, chiếc “camera nhà vệ sinh” đầu tiên của hãng có khả năng phân tích sức khỏe đường ruột thông qua hình ảnh chất thải.

Theo CNET, Kohler mô tả Dekoda là “thiết bị theo dõi sức khỏe đầu tiên có chức năng phân tích”, với khả năng đánh giá tình trạng đường ruột, mức độ hydrat hóa và phát hiện máu trong phân, một dấu hiệu liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Hãng cho biết mục tiêu của sản phẩm là giúp người dùng hiểu rõ hơn về sức khỏe tiêu hóa và điều chỉnh lối sống phù hợp.

Dekoda được thiết kế gắn vào vành bồn cầu, tương tự các phụ kiện vệ sinh thông thường. Điểm khác biệt là việc bên trong tích hợp hệ thống camera và cảm biến hướng xuống lòng bồn cầu. Kohler khẳng định thiết bị chỉ quét chất thải, không quay bất kỳ hướng nào khác, nhằm đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng.

Thiết bị chụp ảnh chất thải, sau đó gửi dữ liệu đến ứng dụng Dekoda trên điện thoại để phân tích. Ứng dụng này theo dõi nhiều chỉ số như hình dạng, độ đặc, tần suất đi tiêu và sử dụng AI để gợi ý về tình trạng sức khỏe đường ruột. Kohler cho rằng những dữ liệu này có thể giúp người dùng xây dựng thói quen hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và đạt hiệu suất cao nhất.

Dekoda cũng được trang bị cảm biến vân tay để mỗi người dùng có thể đăng nhập riêng, đảm bảo dữ liệu sức khỏe cá nhân không bị lẫn lộn. Sản phẩm sử dụng pin từ tính sạc qua cổng USB-C, có thể lắp đặt dễ dàng mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Mặc dù Kohler tuyên bố Dekoda là thiết bị đầu tiên thuộc loại này, thị trường thực tế đã xuất hiện sản phẩm tương tự. Throne, công ty có trụ sở tại Austin, cũng từng ra mắt Throne One, bồn cầu tích hợp camera theo dõi phân và lượng nước tiêu thụ. Tuy nhiên, thiết bị này không có tính năng phát hiện máu, chỉ tập trung vào hỗ trợ người mắc các bệnh đường ruột mạn tính như Crohn hay viêm đại tràng.

Giới chuyên gia nhận định việc ứng dụng camera và công nghệ hình ảnh trong chăm sóc sức khỏe đang ngày càng phổ biến. Kohler Dekoda là bước mở rộng đáng chú ý của xu hướng này, dù ý tưởng “camera trong nhà vệ sinh” vẫn khiến nhiều người e dè về quyền riêng tư.

Dekoda hiện được bán với giá 599 USD , trong khi ứng dụng đi kèm yêu cầu gói đăng ký hàng năm từ 70- 150 USD , tùy mức dịch vụ.