Cục C06: Điểm công dân số trên VNeID để khuyến khích, không xử phạt

Cơ quan quản lý hành chính về trật tự xã hội lưu ý hệ thống điểm công dân số VNeID chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số.

VNeID được đề xuất nâng cấp thành siêu nền tảng số quốc gia, trong đó hệ thống điểm công dân số gắn liền giúp khuyến khích người dân tham gia môi trường số. Ảnh: Minh Khôi.

Chiều 23/12, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06), Bộ Công an thông tin về cơ chế và hệ thống ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số, gắn liền với các ưu đãi thiết thực thông qua mức Điểm công dân số trên VNeID.

Định hướng khuyến khích người dân tham gia môi trường số

Theo cơ quan quản lý, từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại thông báo kết luận số 624/TB-VPCP ngày 16/11, quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

"Việc ban hành Nghị quyết này không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định; ngược lại, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền đó trên môi trường mạng, khắc phục tình trạng quy định tản mạn, thiếu thống nhất hiện nay tại các luật chuyên ngành", Cục C06 thông tin.

Theo văn bản, nghị quyết hướng tới việc đảm bảo sự hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, giúp người dân có đầy đủ công cụ và hành lang pháp lý để sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Dự thảo xác định "công dân số" là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số đề xuất phân hạng 3 mức độ công dân số:

Phân loại mức độ công dân số Điểm số cần đạt Ý nghĩa Công dân số Tích cực ≥ 350 điểm Công dân tham gia đầy đủ, thường xuyên, đóng góp tích cực vào các hoạt động số. Được hưởng tất cả cách chính sách ưu đãi quy định. Công dân số Cơ bản 100 – 349 điểm Công dân đã tham gia một số hoạt động số cơ bản (quản lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, y tế số…). Được hưởng một số chính sách ưu đãi. Chưa xếp hạng < 100 điểm Công dân ít hoặc chưa tham gia các hoạt động số. Chỉ hưởng hỗ trợ cơ bản.

Ứng dụng VNeID được định hướng phát triển cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của người dân, bao gồm: tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội, cung cấp "chữ ký số cá nhân" an toàn miễn phí để thực hiện giao dịch dân sự, và phát triển kênh giao tiếp chính thống để công dân thực hiện quyền phản biện và góp ý với chính quyền.

Để khuyến khích người dân chủ động tham gia, Dự thảo đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn liền với các ưu đãi thiết thực. Dựa trên mức độ tích cực trao dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, các giao dịch số khác, công dân sẽ được hưởng thêm các chính sách miễn giảm thuế, phí như: miễn 100% phí, lệ phí cho các thủ tục thiết yếu và đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ.

Cơ quan quản lý lưu ý việc ghi nhận mức độ tích cực của công dân tham gia của công dân trên môi trường số chỉ được áp dụng để khuyến khích công dân tham gia trên môi trường số.

Hệ thống này không sử dụng để phân biệt đối xử công dân và không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hay hay các biện pháp khác làm hạn chế quyền và lợi ích của công dân, cơ quản quản lý lưu ý.

Làm thế nào để đạt "Công dân số tích cực"

Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số được Bộ Công an đề xuất lấy ý kiến từ ngày 12-31/12, gồm nhiều nội dung để khuyến khich phát triển công dân số, quy định về điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của công dân số.

Theo tờ trình dự thảo, pháp luật hiện hành chưa có quy định về xây dựng, vận hành hệ thống điểm công dân số để khuyến khích các hành vi tích cực trên môi trường số, vượt ra ngoài ưu đãi tài chính.

"Việc gắn điểm số với các lợi ích cụ thể nhằm thúc đẩy công dân chủ động cập nhật dữ liệu, sử dụng dịch vụ số an toàn và đóng góp xây dựng xã hội số", tờ trình nêu rõ.

Mức điểm cộng cho hoạt động quản lý và xác thực dữ liệu cá nhân:

Hoạt động Mức điểm Ghi chú Hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% (lần đầu) 100 điểm Thực hiện 01 lần, giữ nguyên điểm hàng năm khi điểm sử dụng thường xuyên >=50 điểm Điểm sử dụng thường xuyên: Truy cập ứng dụng VNEID trung bình 01 lần/ tuần 2 điểm/ tuần Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo Tích hợp giấy tờ thiết yếu (mỗi loại) 5 điểm/lần Cập nhật thông tin thay đổi trong 30 ngày 3 điểm/lần Sử dụng chữ ký số trong giao dịch (không phải thủ tục hành chính (TTHC)) 2 điểm/lần

Theo Điều 6 của Dự thảo, hệ thống Điểm công dân số được triển khai trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID. Điểm công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất, mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường số.

Hệ thống này nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số, không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công dân số được phân loại thành 3 hạng căn cứ điểm công dân số: chưa xếp hạng, công dân số cơ bản, công dân số tích cực.

Mức điểm khi công dân sử dụng dịch vụ số xác thực qua VNeID:

Hoạt động Mức điểm Ghi chú Thực hiện TTHC trực tuyến 7 điểm/lần Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo Giao dịch tài chính số (Mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobi Money trên VNeID, sử dụng thanh toán trên VNeID) các dịch vụ tài chính khác trên VNeID hoặc tích hợp với VNeID 5 điểm/giao dịch Sử dụng dịch vụ y tế số (đặt lịch/nhận kết quả) 5 điểm/lần Mua sắm, sử dụng dịch vụ thương mại điện tử trên VNeID, hoặc tích hợp với VNeID 5 điểm/lần Sử dụng mạng xã hội trên VNeID 2 điểm nếu có truy cập trong ngày Hoàn thành khoá học Bình dân học vụ số (có chứng nhận) 5 điểm/khoá Các dịch vụ số khác trên VNeID hoặc các dịch vụ số của các đơn vị tích hợp, đăng nhập bằng VNeID 5 điểm/lần

Mức điểm khi tham gia cộng đồng và đóng góp xã hội:

Hoạt động Mức điểm Ghi chú Góp ý dự thảo VBQPPL 10 điểm/lần Điểm có giá trị trong năm được giữ lại 30% điểm vào năm tiếp theo Tương tác với đại biểu Quốc hội 5 điểm/ tuần Tham gia khảo sát của cơ quan nhà nước 5 điểm/lần Chia sẻ dữ liệu phục vụ quản trị (được chấp thuận) 5 điểm/lần Phản ánh kiến nghị với Cơ quan nhà nước 5 điểm/lần được tiếp nhận, xử lý thành công

Trong đó, công dân số cơ bản được hưởng các chính sách ưu đãi gồm:

- Miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu, gắn với quyền nhân thân hoặc thủ tục hành chính có tần suất cao như cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khai sinh, đăng ký lại kết hôn, đăng ký lại khai tử... (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết).

- Giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý như khai thác, điều chỉnh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết).

Công dân số tích cực được giảm 10% thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện 5 dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua VNeID.

Các loại thuế, phí mà công dân số tích cực được giảm bao gồm: thuế TNCN, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản, phí trước bạ đối với đăng ký xe, thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, và thuế GTGT đối với hoạt động mua hàng hoá trực tuyến qua thương mại điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.