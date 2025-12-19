Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Công nghệ blockchain được tích hợp vào ứng dụng VNeID

  • Thứ sáu, 19/12/2025 10:24 (GMT+7)
  • 14 phút trước

VNeID là điểm kết nối quan trọng, từng bước tích hợp các giải pháp blockchain nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn dữ liệu và hiệu quả vận hành.

Blockchain được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Việc đưa công nghệ blockchain vào các nền tảng số quốc gia đang mở ra hướng tiếp cận mới cho quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Ngày 18/12, Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, đã được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ. Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi số được báo cáo, trong đó có việc triển khai công nghệ blockchain vào các bài toán quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, giải pháp truy xuất nguồn gốc tiền chất, hóa chất của Bộ Công an đã được xây dựng trên nền tảng blockchain và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng VNeID. Việc này góp phần tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám sát.

Các giải pháp trên được triển khai dựa vào Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), hạ tầng blockchain được phát triển theo định hướng dài hạn với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện, VBSN đã từng bước hình thành hạ tầng công nghệ dùng chung, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng blockchain trong khu vực công và tư.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết các giải pháp Blockchain-as-a-Service trên VBSN không chỉ phục vụ lĩnh vực an ninh, quản lý chuyên ngành mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Blockchain anh 1

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam trình bày về tính ứng dụng của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN).

Một số ứng dụng tiêu biểu gồm hệ thống truy vết các dự án có dấu hiệu rủi ro, bản đồ số thí điểm tại Đà Nẵng hay các giải pháp định danh và xác thực phi tập trung trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo ông Phan Đức Trung, việc tích hợp blockchain vào các nền tảng số quốc gia như VNeID giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu làm chủ hạ tầng dữ liệu và công nghệ lõi. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật ngày càng được đặt ra rõ ràng.

Blockchain hiện đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 1131/QĐ-TTg và là một trong các công nghệ ưu tiên triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Việc từng bước đưa blockchain vào VNeID và các dịch vụ công là bước đi cụ thể, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Bí ẩn lớn nhất của giới blockchain

Cho đến nay, danh tính của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ và tài chính.

11:50 14/12/2025

Xuất khẩu văn hóa như tài sản số của Việt Nam

Điện ảnh và văn hóa đang nổi lên như một hướng đi tiềm năng để vừa bảo tồn bản sắc, cũng như mở rộng giá trị trong kỷ nguyên blockchain và Web3.

18:22 18/9/2025

Ba trụ cột thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho Đà Nẵng

Blockchain, vi mạch bán dẫn và công nghệ tài chính được xác định là những trụ cột để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm mới của tài chính quốc tế.

06:57 31/8/2025

Minh Hoàng

Blockchain Bitcoin Tiền mã hóa Blockchain VNeID Ứng dụng VBSN Nghị quyết 57

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý