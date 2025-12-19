Công nghệ blockchain được tích hợp vào ứng dụng VNeID

VNeID là điểm kết nối quan trọng, từng bước tích hợp các giải pháp blockchain nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn dữ liệu và hiệu quả vận hành.

Blockchain được tích hợp vào ứng dụng VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Việc đưa công nghệ blockchain vào các nền tảng số quốc gia đang mở ra hướng tiếp cận mới cho quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Ngày 18/12, Hội nghị sơ kết một năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, đã được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ. Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi số được báo cáo, trong đó có việc triển khai công nghệ blockchain vào các bài toán quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, giải pháp truy xuất nguồn gốc tiền chất, hóa chất của Bộ Công an đã được xây dựng trên nền tảng blockchain và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng VNeID. Việc này góp phần tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám sát.

Các giải pháp trên được triển khai dựa vào Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), hạ tầng blockchain được phát triển theo định hướng dài hạn với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện, VBSN đã từng bước hình thành hạ tầng công nghệ dùng chung, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng blockchain trong khu vực công và tư.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết các giải pháp Blockchain-as-a-Service trên VBSN không chỉ phục vụ lĩnh vực an ninh, quản lý chuyên ngành mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam trình bày về tính ứng dụng của Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN).

Một số ứng dụng tiêu biểu gồm hệ thống truy vết các dự án có dấu hiệu rủi ro, bản đồ số thí điểm tại Đà Nẵng hay các giải pháp định danh và xác thực phi tập trung trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Theo ông Phan Đức Trung, việc tích hợp blockchain vào các nền tảng số quốc gia như VNeID giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu làm chủ hạ tầng dữ liệu và công nghệ lõi. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và tuân thủ pháp luật ngày càng được đặt ra rõ ràng.

Blockchain hiện đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 1131/QĐ-TTg và là một trong các công nghệ ưu tiên triển khai theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Việc từng bước đưa blockchain vào VNeID và các dịch vụ công là bước đi cụ thể, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.