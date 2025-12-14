Bí ẩn lớn nhất của giới blockchain

Cho đến nay, danh tính của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới công nghệ và tài chính.

Tượng Satoshi tại Budapest, Hungary. Ảnh : NY Post.

Năm 2008, một cái tên bí ẩn mang bút danh Satoshi Nakamoto xuất hiện cùng bản whitepaper (sách trắng) khai sinh Bitcoin - đồng tiền kỹ thuật số phi tập trung, nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ chính phủ hay ngân hàng nào.

Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2020, Nakamoto chính thức biến mất. Ông ngừng giao tiếp với thế giới bên ngoài, đến nay tròn 15 năm. Tính đến thời điểm "mất tích", Nakamoto sở hữu hơn một triệu Bitcoin, trị giá hiện tại gần 100 tỷ USD , nằm trong top 20 người giàu nhất thế giới. Nhưng cho đến nay, ông vẫn là một ẩn số hoàn toàn.

Thông tin chi tiết về Nakamoto rất sơ sài. Ông tuyên bố trên hồ sơ trực tuyến rằng mình là người Nhật Bản, nhưng không ai trong số những người theo dõi ông tin điều đó.

Tại sao Nakamoto lại che giấu danh tính? Những người chơi Bitcoin cũng tự hỏi liệu ông làm vậy để tránh bị truy tố vì trốn thuế hay để tránh tội phạm cố gắng đánh cắp khối tài sản Bitcoin khổng lồ của ông.

Cũng có khả năng Nakamoto là một nhóm người. Sách trắng Bitcoin đã sử dụng "chúng tôi" thay vì "tôi". Một số người thậm chí cho rằng tên của Nakamoto có thể là sự kết hợp của tên các công ty công nghệ lớn: SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi, MOTOrola.

Benjamin Wallace, tác giả cuốn sách The Mysterious Mr. Nakamoto: A Fifteen-Year Quest to Unmask the Secret Genius Behind Crypto cũng ủng hộ giả thuyết này. "Có thể một nhóm công ty đứng sau vụ việc", Wallace viết.

Dù sở hữu số tiền rất lớn, hầu hết giới phân tích tiền số đều tin rằng Nakamoto chưa từng bán lượng Bitcoin mình sở hữu, dựa trên những phân tích như hình mẫu Patoshi. Một số thậm chí cho rằng người tạo ra Bitcoin chưa chắc đã nhớ khóa riêng tư để truy cập ví của mình.

Bitcoin không có cơ chế hết hạn, không có thời gian chờ, không có hình phạt cho việc không hoạt động, hay bất kỳ hình thức hoàn trả nào khác cho mạng lưới.

Hơn nữa, dường như không có công nghệ mật mã máy tính lượng tử hay công nghệ mới nào khác có thể phá vỡ thuật toán SHA-256. Do đó, những đồng tiền của Nakamoto có thể vẫn "ngủ yên" trong 20–40 năm tới.