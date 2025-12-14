Game kinh dị Việt về shipper gây sốt toàn cầu

Sau thành công của tựa game Quán phở Anh Hai, đến lượt game "giả lập giao hàng" Night Shippers được cộng đồng game thủ trong nước và quốc tế chú ý.

Trang phục của nhân vật trong game gợi nhớ đến các hãng giao hàng phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Young Buffalo.

Đầu tháng 11 vừa qua, cộng đồng game thủ Việt Nam xôn xao trước sự xuất hiện của Quán Phở Anh Hai. Tựa game mô phỏng công việc bán phở kết hợp yếu tố kinh dị này, dù ra mắt hoàn toàn miễn phí, đã nhanh chóng gây bão nhờ tái hiện hài hước các yếu tố văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Thành công của Quán Phở Anh Hai đến từ đồ họa mang nét hoài cổ, thời lượng chơi ngắn cùng nhiều cái kết bất ngờ. Nối tiếp thành công đó, cộng đồng game thủ trong và ngoài nước tiếp tục đón nhận thêm một dự án game thuần Việt khác là Night Shippers.

Night Shippers là sản phẩm game indie của studio "Young Buffalo". Trò chơi này pha trộn văn hóa "shipper" tại Việt Nam với lối chơi Co-op kinh dị, lấy cảm hứng từ tựa game nổi tiếng R.E.P.O.

Bối cảnh game mang đậm chất Việt Nam. Ảnh: Young Buffalo.

Trong game, người chơi vào vai một nhân viên giao hàng, hoạt động trong một thế giới tâm linh siêu nhiên. Nhiệm vụ chính là nhận đơn, băng qua những con hẻm tối, né tránh ma quỷ và giao hàng cho khách hàng - vốn là những linh hồn sinh sống tại nhiều khu vực khác nhau. Các đơn hàng đa dạng, từ đồ ăn thức uống (trà sữa, bánh sinh nhật) cho đến dàn máy tính.

Night Shippers nổi bật nhờ tài tình tái hiện những hình ảnh rất đặc trưng của Việt Nam như hẻm nhỏ, ánh đèn vàng, tiếng xe máy, tiếng rao đêm, nhưng đặt trong bối cảnh huyền bí, lấy cảm hứng từ truyện dân gian Việt Nam và châu Á.

Điểm thú vị khác là các chủ cửa hàng được lấy cảm hứng từ nhiều nhân vật nổi tiếng, từ bà chủ nhà trọ trong phim Tuyệt Đỉnh Kungfu cho đến tuyển thủ Faker của đội T1. Thậm chí, game còn có màn cameo (xuất hiện khách mời) thú vị của Quán Phở Anh Hai.

Màn cameo thú vị của Quán phở anh Hai đến từ tựa game cùng tên. Ảnh: Young Buffalo.

Yếu tố kinh dị của Night Shippers đến từ các sinh vật mà người chơi phải đối mặt, đáng chú ý nhất là "Rối". Sinh vật này có khả năng "xử lý" người chơi chỉ bằng một lần túm lấy, và cách duy nhất để vô hiệu hóa chúng là nhìn thẳng vào chúng.

Điều này đòi hỏi người chơi phải phối hợp đồng đội để vừa giao hàng vừa né tránh các hiểm họa. Ngoài ra, người chơi có thể nhặt ve chai để bán kiếm thêm thu nhập - một chi tiết cũng đậm chất Việt Nam, nhằm đạt chỉ tiêu công ty sau 3 đêm làm việc.

Chỉ trong một tháng, phiên bản demo của Night Shippers đã thu hút hơn 20.000 lượt tải, phần lớn đến từ thị trường nước ngoài. Sự quan tâm này được đẩy mạnh sau khi các YouTuber nổi tiếng như Mithzan (sở hữu hơn 800.000 lượt đăng ký kênh) cùng nhiều streamer Việt Nam và quốc tế chia sẻ khoảnh khắc trải nghiệm game.

Night Shippers được đánh giá là một trong những dự án game độc lập Việt Nam có tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế mạnh mẽ nhất hiện nay. Phiên bản demo hiện có sẵn trên nền tảng Steam, và dự kiến bản chính thức sẽ ra mắt vào tháng 3/2026.