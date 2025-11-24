Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Xuất hiện Tiệm phở anh Hai phiên bản 'điện ảnh'

  • Thứ hai, 24/11/2025 13:36 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Một đoạn video trailer fanmade với đồ họa choáng ngợp, được dựng bằng công nghệ Unreal Engine 5, khiến tựa game gây sốt trở lại trên mạng xã hội.

Đoạn trailer Phở anh Hai với đồ họa ấn tượng khiến người hâm một thích thú. Ảnh: Nguyễn Thuận/Facebook.

Cộng đồng người chơi game gần đây xôn xao trước một đoạn video được lan truyền rầm rộ, được giới thiệu là trailer (đoạn giới thiệu) của tựa game "Tiệm phở anh Hai" với phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh.

Đoạn video kéo dài hơn một phút mô tả một số phân cảnh hành động và cắt cảnh cảm xúc, vốn là đặc trưng của trò chơi gốc. Tuy nhiên, điều khiến người xem choáng váng chính là chất lượng đồ họa. Các chi tiết môi trường, chuyển động nhân vật và hiệu ứng ánh sáng đều đạt mức chân thực đáng kinh ngạc, mượt mà và sắc nét không thua kém các tựa game AAA bom tấn hiện nay.

Tuy nhiên, đây không phải là trailer game mới, mà là một đoạn trailer fanmade (do người hâm mộ làm) được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng phát triển game Unreal Engine 5 (UE5) từ người dùng Facebook có tên Nguyễn Thuận.

Quan Pho anh 1Quan Pho anh 2Quan Pho anh 3Quan Pho anh 4

Đoạn phim được dựng bằng nền tảng Unreal Engine 5 với đồ họa ấn tượng, khác xa bản gốc. Ảnh: Nguyễn Thuận/Facebook.

Unreal Engine 5 là một trong những bộ công cụ phát triển game hàng đầu thế giới, do Epic Games phát triển. UE5 nổi tiếng với khả năng tạo ra đồ họa chân thực và chi tiết, đặc biệt là thông qua các công nghệ đột phá như Lumen và Nanite. Chính nhờ sức mạnh của UE5 mà sản phẩm fanmade này đã đạt đến chất lượng hình ảnh ấn tượng.

Mặc dù "Tiệm phở anh Hai" từng gây tiếng vang lớn cách đây một tháng và đã dần chìm vào quên lãng, việc một trailer fanmade chất lượng cao xuất hiện vào thời điểm này chứng tỏ sức hút và tình cảm yêu mến của cộng đồng dành cho trò chơi vẫn còn rất mạnh mẽ và bền bỉ.

Hồi đầu tháng 11, chia sẻ với Tri thức-Znews, marisa0704, tác giả của tựa game này cho biết phần tiếp theo của "Tiệm phở anh Hai" đã được lên ý tưởng và có thể sẽ chính thức ra mắt cộng đồng trong thời gian tới.

Sản phẩm fanmade ấn tượng này không chỉ là lời tri ân của người hâm mộ mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất về tiềm năng và sự mong đợi của người chơi đối với phần tiếp theo của tựa game.

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Cha đẻ 'Quán phở anh Hai' muốn tri ân T1

Marisa0704 là tác giả bí ẩn đứng sau Quán phở của anh Hai, tựa game indie đang gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam.

06:16 5/11/2025

'Quán phở anh Hai' tri ân T1 và Faker sau chức vô địch CKTG

"Cậu bé Tê Liệt" chính thức có ngôi sao thứ 6 sau lưng.

06:41 11/11/2025

Cẩn thận với phiên bản 'Quán Phở Anh Hai' trên smartphone

Sự xuất hiện không chính thức của một phiên bản di động cho tựa game đang gây sốt "Quán Phở Anh Hai" đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

18:05 7/11/2025

Việt Anh

Quán Phở Quán phở Anh Hai Game Trailer Unreal Engine 5 Znews Nvidia

    Đọc tiếp

    iPhone gap lo dien hinh anh

    iPhone gập lộ diện

    6 giờ trước 14:46 24/11/2025

    0

    Sau nhiều năm chờ đợi, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9/2026. Máy sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra.

    62.000 nguoi mua ve de xem mot tran game hinh anh

    62.000 người mua vé để xem một trận game

    13 giờ trước 08:20 24/11/2025

    0

    Sân vận động Tổ Chim trở thành “chảo lửa” của eSports khi hơn 62.000 người hâm mộ đổ về theo dõi chung kết KPL 2025, lập Kỷ lục Guinness lần đầu cho tựa game Honor of Kings.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý