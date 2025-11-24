Xuất hiện Tiệm phở anh Hai phiên bản 'điện ảnh'

Một đoạn video trailer fanmade với đồ họa choáng ngợp, được dựng bằng công nghệ Unreal Engine 5, khiến tựa game gây sốt trở lại trên mạng xã hội.

Đoạn trailer Phở anh Hai với đồ họa ấn tượng khiến người hâm một thích thú. Ảnh: Nguyễn Thuận/Facebook.

Cộng đồng người chơi game gần đây xôn xao trước một đoạn video được lan truyền rầm rộ, được giới thiệu là trailer (đoạn giới thiệu) của tựa game "Tiệm phở anh Hai" với phiên bản nâng cấp về mặt hình ảnh.

Đoạn video kéo dài hơn một phút mô tả một số phân cảnh hành động và cắt cảnh cảm xúc, vốn là đặc trưng của trò chơi gốc. Tuy nhiên, điều khiến người xem choáng váng chính là chất lượng đồ họa. Các chi tiết môi trường, chuyển động nhân vật và hiệu ứng ánh sáng đều đạt mức chân thực đáng kinh ngạc, mượt mà và sắc nét không thua kém các tựa game AAA bom tấn hiện nay.

Tuy nhiên, đây không phải là trailer game mới, mà là một đoạn trailer fanmade (do người hâm mộ làm) được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng phát triển game Unreal Engine 5 (UE5) từ người dùng Facebook có tên Nguyễn Thuận.

Đoạn phim được dựng bằng nền tảng Unreal Engine 5 với đồ họa ấn tượng, khác xa bản gốc. Ảnh: Nguyễn Thuận/Facebook.

Unreal Engine 5 là một trong những bộ công cụ phát triển game hàng đầu thế giới, do Epic Games phát triển. UE5 nổi tiếng với khả năng tạo ra đồ họa chân thực và chi tiết, đặc biệt là thông qua các công nghệ đột phá như Lumen và Nanite. Chính nhờ sức mạnh của UE5 mà sản phẩm fanmade này đã đạt đến chất lượng hình ảnh ấn tượng.

Mặc dù "Tiệm phở anh Hai" từng gây tiếng vang lớn cách đây một tháng và đã dần chìm vào quên lãng, việc một trailer fanmade chất lượng cao xuất hiện vào thời điểm này chứng tỏ sức hút và tình cảm yêu mến của cộng đồng dành cho trò chơi vẫn còn rất mạnh mẽ và bền bỉ.

Hồi đầu tháng 11, chia sẻ với Tri thức-Znews, marisa0704, tác giả của tựa game này cho biết phần tiếp theo của "Tiệm phở anh Hai" đã được lên ý tưởng và có thể sẽ chính thức ra mắt cộng đồng trong thời gian tới.

Sản phẩm fanmade ấn tượng này không chỉ là lời tri ân của người hâm mộ mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất về tiềm năng và sự mong đợi của người chơi đối với phần tiếp theo của tựa game.

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.