Cha đẻ 'Quán phở anh Hai' muốn tri ân T1

Marisa0704 là tác giả bí ẩn đứng sau Quán phở của anh Hai, tựa game indie đang gây sốt trên mạng xã hội Việt Nam.

Những ngày qua, Quán phở của anh Hai (Brother Hai's Pho Restaurant) là trò chơi nhận được sự quan tâm lớn của người dùng Internet Việt Nam. Vượt khỏi khuôn khổ một tựa game, nội dung liên quan đến nó lan truyền chóng mặt, xuất hiện hàng loạt sản phẩm phái sinh.

Điều bất ngờ là đội ngũ tạo ra trò chơi này chỉ gồm một người. Game được hoàn thành trên một chiếc máy tính cấu hình thấp bằng thời gian rảnh sau giờ học của một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Tri Thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với Marisa0704, tác giả Brother Hai's Pho Restaurant.

Quán phở anh Hai lấy cảm hứng từ John Wick

Thông tin công khai duy nhất của bạn là biệt danh Marisa0704. Những tin đồn trên mạng về bạn có đúng không?

Mình là sinh viên khóa 66 của khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện tại vẫn đang "cày" để tốt nghiệp. Bản thân mình mê lập trình game từ năm lớp 10, chính xác là sau khi thấy thành công của Flappy Bird của anh Nguyễn Hà Đông, cũng là cựu sinh viên Bách khoa.

Trước đây mình cũng làm nhiều dự án nhỏ, nhưng đa số không mấy nổi tiếng và phần lớn đã bị xóa đi.Tiệm Phở của Anh Hai chính là dự án đầu tiên đạt thành công.

Nguồn cảm hứng lớn nhất của tác giả là anh Nguyễn Hà Đông, một cựu sinh viên Bách Khoa - Hà Nội và là cha đẻ của hiện tượng Flappy Bird. Ảnh: Tech Frontier.

Cảm hứng nào khiến bạn chọn chủ đề quán phở cho trò chơi này?

Ý tưởng ban đầu của mình là phát triển một game với văn hóa thuần Việt. Nhưng thể loại kinh dị tâm linh, ma quỷ như Thần Trùng hay Cỏ Máu lại không phải sở trường hay yêu thích của mình.

Thế là mình chọn hướng đi khác, làm về phở. Chủ đề này vừa gần gũi với người Việt, lại nổi tiếng toàn cầu. Mình chọn bối cảnh là một tiệm phở nhỏ ở Đan Phượng (Hà Nội) để tiện quảng bá cho quê hương.

Tuy nhiên, động lực chính để mình làm game đến cùng lại là việc xây dựng nhân vật chủ tiệm Anh Hai. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng ý tưởng đó đến khi mình xem những phim hành động như John Wick hay Now You See Me. Tự nhiên mình nghĩ, sao không kết hợp cái bình dị của việc bán phở với yếu tố hành động, bí ẩn nhỉ? Điều này khiến mình rất phấn khích và bắt tay vào khởi động dự án luôn.

Hiện game này thì là do một mình bạn phát triển hay là có hỗ trợ từ bạn bè hoặc đội ngũ?

Dự án này chỉ có một người làm. Mình tự lên ý tưởng, lập trình, rồi thiết kế bối cảnh và cả chuyển động nhân vật. Tuy nhiên, game có sử dụng một số tài nguyên được công khai sẵn trên Internet.

Mình làm mất hơn một tháng. Việc làm game cũng chỉ chiếm trong khung thời gian rảnh, vì phần lớn thời gian mình dành cho các học phần ở trường.

Ở đồ họa, laptop của mình không đủ mạnh để chạy Unreal hay Unity nên mình chọn Godot Engine. Nhìn chung thành phẩm game nhìn hơi xấu. Nhưng cuối cùng, đây lại là lựa chọn hợp lý. Đó là định hướng từ đầu, không phải bất đắc dĩ đồ họa mới như vậy.

Quán phở Anh Hai là sự kết hợp giữa những thứ rất đời thường và vũ trụ điện ảnh hành động như John Wick. Ảnh: Summit Entertainment.

Trong quá trình phát triển game thì thử thách lớn nhất mà bạn gặp phải là gì và bạn vượt qua nó thế nào?

May mắn là quá trình phát triển không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, vấn đề lại phát sinh sau khi đóng gói game. Nền tảng itch.io chỉ cho phép tải lên tệp dưới 1 GB, trong khi game nặng tới 1,6 GB. Lúc đó bản thân mình rất hoảng loạn.

May sao, mình tìm được vài mẹo để nén tập tin cực nhẹ mà vẫn giữ nguyên nội dung. Nhưng những thủ thuật này lại là nguyên nhân gây ra lỗi crash game cho một số ít người chơi. Hiện tại, mình đang cố gắng tìm cách khắc phục triệt để.

Nhiều người cũng đề nghị đưa game lên Steam. Nhưng nền tảng yêu cầu trả 100 USD cho mỗi trò chơi. Hiện tại mình chưa có điều kiện để làm việc đó. Quá trình xét duyệt khá lâu. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng thực hiện.

Bản mobile thì bản thân đã nghĩ tới rồi. Nếu nhu cầu đủ cao, mình sẽ tìm cách phát hành. Còn MacOS hơi khó, vì yêu cầu bảo mật trên đó gắt gao. Đối với một game indie như thế này thì khả năng để xuất bản được rất thấp.

Một phiên bản mobile của Quán phở Anh Hai có thể sắp "cập bến". Ảnh: Marisa0704.

Bạn học làm game từ đâu?

Đại học Bách Khoa chưa có chuyên ngành liên quan đến cụ thể game. Mình đang học IT truyền thống. Các kỹ năng lập trình trò chơi hoàn toàn là tự học, chủ yếu là qua các nguồn tài liệu miễn phí trên YouTube. Mình hay xem những dự án có sẵn để hiểu rõ về cấu trúc và cách họ làm một game.

Phần 2 của quán phở

Còn gì bạn phải làm với Tiệm phở của anh Hai không?

Hiện tại, mình đang tập trung sửa gấp các lỗi nhỏ gây văng game do nén tệp. Còn việc cập nhật thêm nội dung, tính năng hay mở rộng cốt truyện thì mình chưa thể khẳng định.

Sắp tới là Chung kết Thế giới của T1. Nhiều bạn fan hỏi mình có cập nhật 6 sao không. Cái này mình cũng đang nghĩ trong đầu, nếu T1 thắng thật thì khả năng cao là mình sẽ làm thôi.

Nếu T1 vô địch CKTG, mình sẽ thêm một ngôi sao cho chiếc xe lăn Marisa0704

Bạn có chuẩn bị gì cho sản phẩm tiếp theo?

Việc game được đón nhận đến mức này là điều mà bản thân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù chưa thể khẳng định gì về phần tiếp theo hay hành trình sắp tới của Anh Hai và Cậu Vàng, mình rất cảm kích với sự ủng hộ này.

Hậu bản của Quán phở anh Hai có thể là một game liên quan đến Bún đậu mắm tôm. Ảnh: Gemini/AI.

Ngay cả trước khi game nổi tiếng, mình đã nảy ra ý tưởng về một câu chuyện mới, chung "vũ trụ" và cũng liên quan đến món ăn Việt Nam truyền thống. Đó là bún đậu mắm tôm.

Trong câu chuyện này, Anh Hai và Cậu Vàng sẽ đóng vai trò cameo (khách mời) nhưng thời lượng không nhỏ đâu. Hiện tại, đây vẫn hoàn toàn là ý tưởng.

Bí mật nào đem đến thành công của Quán phở anh Hai?

Đầu tiên là sự quen thuộc, gần gũi từ văn hóa Việt Nam. Sau đó, game có nhiều meme (trò đùa), khiến người chơi rất thích thú. Và không thể thiếu yếu tố bất ngờ trong cốt truyện.

Ban đầu, những trò đùa được bản thân đưa vào game chỉ để phục vụ chính mình thôi. Vì làm game cũng phải thấy vui trước. Nhưng việc lặp lại những câu đùa cũ sẽ dễ gây nhàm chán.

Với các dự án sau, mình muốn làm nghiêm túc hơn và hạn chế những nội dung "động chạm". Cốt truyện có thể nghiêm túc hơn, mình vẫn sẽ cố giữ lại một số yếu tố gây cười.

Có nhiều chi tiết gây tranh luận xuất hiện trong trò chơi. Bạn có thể giải thích về chúng không?

Nhân vật Cậu Vàng đúng là lấy cảm hứng từ tác phẩm Lão Hạc. Tuy nhiên, hình mẫu thật sự lại là một chú chó gần nhà. Nhưng chú chó ấy mất rồi, nên mình đưa nó vào game như một cách để tri ân. Trùng hợp, mình thấy một bạn chó ở Hà Nội được mọi người chia sẻ trông rất giống Cậu Vàng.

Tam - chú của một quán đồ nướng tại khu vực quận Đống Đa đang "gây sốt" vì có ngoại hình giống Cậu Vàng trong game. Ảnh: Facebook.

Huyện Đan Phượng chính là quê mình, bây giờ là xã Đan Phượng. Còn địa điểm "Số 10 Đan Phượng" hoàn toàn hư cấu. Mình đưa vào để tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc, giống như những biển hiệu tiệm phở ngoài đời.

Về các logo của nhiều kênh YouTube Gaming, đó là những người truyền cho mình cảm hứng. Họ thường xuyên chơi và ủng hộ trò chơi kinh dị độc lập - những dự án nhỏ, không có truyền thông. Chính sự hỗ trợ đó mà game vô danh được biết đến.

Học Bách khoa, bạn còn nợ môn nhiều không?

Mình xin phép không bình luận về vấn đề này. (cười)