Robot khiến bà cụ nhập viện, bị cảnh sát áp giải

Một robot hình người tại Macau khiến cụ bà 70 tuổi hoảng loạn phải nhập viện kiểm tra, làm dấy lên tranh luận về an toàn khi robot xuất hiện nơi công cộng.

Robot Unitree G1 bị cảnh sát áp giải sau đó. Ảnh: Facebook.

Tại Macau (Trung Quốc), một robot hình người đã làm một cụ bà 70 tuổi hoảng sợ tột độ. Nạn nhân sau đó phải nhập viện khẩn cấp để kiểm tra sức khỏe khiến người đi đường chú ý và chính quyền địa phương nhập cuộc điều tra.

Theo đài phát thanh công cộng TDM, sự việc xảy ra gần một khu chung cư ở khu Patane vào tối ngày 5/3. Người phụ nữ 70 tuổi đang nhìn điện thoại khi đi bộ trên đường vào khoảng 21h bất ngờ nhận ra một robot hình người đang đi theo ngay phía sau. Robot thuộc mẫu Unitree G1, hiện có giá bán lẻ khoảng 85.000 tệ trên cửa hàng chính thức của Unitree trên Taobao.

Người phụ nữ đã dừng lại giữa lối đi để kiểm tra điện thoại. Vì robot không thể đi vòng qua, nó chỉ đứng chờ phía sau. Khi đó, bà bất ngờ nhận ra robot đang bật đèn và giật mình.

Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy người phụ nữ lớn tiếng mắng robot trong khi một nhóm người đi đường đứng xem. Trong lúc đó, robot đã giơ hai tay lên, có thể như một cử chỉ xin lỗi, nhưng không cải thiện được tình hình.

Tờ Macau Post cho biết robot khiến bà hoảng sợ, tim đập nhanh. “Bao nhiêu việc để làm, sao lại đi nghịch cái này làm gì? Cậu có điên không vậy?”, bà hét lên trong video.

Hình ảnh bà cụ mắng robot cắt từ đoạn clip. Ảnh: Facebook.

Sau đó, cảnh sát đã có mặt, đặt tay lên vai để áp giải robot rời đi giống như một người phạm tội thật sự. Các báo cáo cho biết robot này thuộc về một trung tâm giáo dục tại Macau và đang được sử dụng cho các hoạt động quảng bá trong khu vực.

Cảnh sát đã trả lại robot cho người điều khiển, một người đàn ông 50 tuổi, đồng thời nhắc nhở ông cần cẩn trọng hơn khi sử dụng robot ở nơi công cộng. Ông Towin Mak, đại diện của trung tâm giáo dục sở hữu robot, giải thích rằng sự việc xảy ra khi robot đang rời khỏi khu vực.

Phía trung tâm đã lên lịch cho 3 hoạt động quảng bá sử dụng robot trong tuần trước, bao gồm sự kiện tại khu Patane. Ông Mak cho biết các hoạt động quảng bá tương tự bằng robot đã được tổ chức trong 6 tháng qua tại nhiều khu vực và nhìn chung nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.

Sự việc dường như đã khiến cụ bà hoảng loạn nghiêm trọng. Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, bà nói rằng cảm thấy không khỏe và yêu cầu được đưa đến bệnh viện. Sau khi được kiểm tra và điều trị, bà đã xuất viện và cho biết sẽ không nộp đơn khiếu nại. Cảnh sát cũng xác nhận không có va chạm vật lý hay thương tích nào xảy ra.

Cộng đồng mạng tỏ ra khá thích thú với câu chuyện này, đặc biệt là cảnh tượng cảnh sát hộ tống chú robot rời đi. Một số khác lại bắt đầu tranh luận về vấn đề đạo đức và an toàn khi robot hoạt động trong không gian công cộng cùng con người.

Mẫu robot Unitree G1 hiện ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại nơi công cộng ở Trung Quốc và thường được sử dụng trong các màn biểu diễn hoặc nội dung gây chú ý trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết đây là sự cố đầu tiên thuộc loại này được ghi nhận tại Macau, liên quan đến tương tác giữa con người và robot.