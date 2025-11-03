Phở anh Hai 'nổi như cồn' dù không có thật

Tựa game Tiệm Phở của Anh Hai do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây sốt. Hai cụm từ "Phở anh Hai" và "số 10 Đan Phượng” cũng lọt top xu hướng tìm kiếm trên mạng dù không có thật.

Quán phở hư cấu gây sốt trên mạng xã hội.

Trong 2 ngày qua, cụm từ “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” bất ngờ lọt top xu hướng tìm kiếm trên Google Trend và một ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn. Theo đó, dữ liệu của gã khổng lồ mảng tìm kiếm ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan 2 từ khóa này tăng đột biến, dù trên thực tế không có quán phở nào mang tên đó tại địa chỉ được nhắc đến.

Nguyên nhân xuất phát từ sức ảnh hưởng của Brother Hai’s Pho Restaurant, tựa game indie Việt đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội. Trên fanpage, ứng dụng Xanh SM cho biết xuất hiện lượng lớn tìm kiếm quán phở và địa chỉ ở Đan Phượng nói trên sau sự ra mắt của trò chơi. Dù thực tế, đây là sản phẩm hư cấu.

Trò chơi được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ, cho phép người chơi hóa thân thành “Anh Hai”, chủ quán phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng, Hà Nội.

Với lối kể chuyện vừa đời thường, vừa mang màu sắc kỳ bí, hài hước, trò chơi nhanh chóng lan truyền nhờ sự độc đáo trong ý tưởng và phong cách đậm chất Việt.

Điều khiến game trở thành hiện tượng là cách kết hợp mô phỏng kinh doanh, nơi người chơi tự tay nấu, phục vụ và mở rộng quán phở cùng với yếu tố văn hóa rất Việt Nam. Từng chi tiết trong trò chơi, từ biển hiệu “Phở anh Hai - số 10 Đan Phượng” đến những vị khách có tính cách riêng biệt đều gợi nên không khí làng quê gần gũi mà quen thuộc với người Việt.

Cụm từ "10 Đan Phượng" và "Phở anh Hai" có lượng tìm kiếm tăng đột biến.

Sự lan tỏa của Tiệm Phở của Anh Hai vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Hàng loạt người dùng mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh, thậm chí mở bản đồ để tìm Phở anh Hai - số 10 Đan Phượng ngoài đời thật. Trên các nền tảng, nhiều streamer trong và ngoài nước cũng đã trải nghiệm trò chơi, góp phần khiến cụm từ “Phở anh Hai” trở thành một hiện tượng mới.

Dù chỉ là một sản phẩm indie, Tiệm Phở của Anh Hai đã cho thấy tiềm năng của ngành game Việt trong việc tạo ra trào lưu gắn liền với văn hóa địa phương. Từ một dự án của sinh viên, trò chơi đã biến một địa chỉ hư cấu thành điểm đến được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội những ngày qua.