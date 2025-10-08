Đội game Trung Quốc thua sốc đại diện Việt Nam

Trận thắng của GAM Esports trước JDG trong chiều 8/10 gây bất ngờ cho người hâm mộ và giới chuyên môn. Từ khóa liên quan đạt hàng trăm nghìn đề cập.

GAM thắng JDG 2:0 ở ASI 2025. Ảnh: GAM.

Chiều ngày 8/10, ngày thứ 2 thuộc khuôn khổ giải League of Legends Asia Invitational 2025 (ASI) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trận mở màn giữa GAM Esports (Việt Nam) và JDG (Trung Quốc) nhận được nhiều sự quan tâm với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn một bậc. Jindong Gaming (JDG) tuy mất vé đến Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại (Worlds 205) nhưng vẫn thuộc nhóm đầu giải Trung Quốc LPL.

Sự kiện này khiến người hâm mộ Trung Quốc bất ngờ. Từ khóa “JDG thua đội Việt Nam” nhanh chóng leo lên trang đầu xu hướng của mạng xã hội Weibo. Nó xếp hạng 5 trong danh sách, với hơn 500.000 lượt bàn luận.

Danh sách từ khóa Weibo chiều 8/10. Ảnh: Weibo.

Ngoài thành tích, game thủ của JDG cũng nổi tiếng, có nhiều thành tích quốc tế hơn hẳn. Xạ thủ Peyz từng lên ngôi ở MSI cùng Gen.G năm 2024. Scout giành chức vô địch thế giới 2021 còn Xun về nhì ở 2024. Trong lịch sử, chưa đội Việt Nam nào từng thắng Trung Quốc ở thể thức BO3 (đánh 3 thắng 2).

Do vậy, màn thể hiện của GAM trước JDG chiều 8/10 khiến người hâm mộ bất ngờ. Đội Việt Nam áp đảo ở cả hai ván đấu, vươn lên bằng các pha xử lý cá nhân tự tin và kết thúc được trò chơi. Giữa trận, bản lĩnh của những người chơi hàng đầu từ Jindong khiến GAM mất lợi thế, người hâm mộ thót tim. Tuy nhiên, khoảng cách lớn không thể được lấp đầy trong một pha giao tranh.

Levi (đi rừng) và Aress (đường giữa) là hai người chơi nổi bật nhất ở phía GAM trong trận này. Những game thủ này là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất trong mùa giải “thảm họa” của đội trong năm 2025. GAM thi đấu bết bát ở giải LCP, lần đầu đánh rơi vé đến Worlds sau nhiều năm. Đội cũng không thể tham gia vòng chung kết diễn ra ở Đà Nẵng vừa qua. Sau đó, các đội Việt Nam phải đứng nhìn CFO (Đài Bắc, Trung Quốc) lên ngôi ở sân nhà.

Tương tự, JDG cũng có một mùa giải đáng thất vọng. Họ có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Ruller được thay thế bằng Peyz cùng người đi rừng, hỗ trợ mới. Tuy nhiên, thành tích trong cả năm của tập thể này đáng quên. Họ xếp hạng 5 chung cuộc, thua IG ở trận tranh vé vớt.

League of Legends Asia Invitational 2025 (ASI) là giải đấu được tổ chức cho các đội châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam) tham dự. Khách mời gồm những đội không có vé đến Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Do vậy, nó không có quá nhiều ý nghĩa về mặt thành tích. Tuy nhiên, tiền thưởng đến 80.000 USD khiến các đội đều nghiêm túc dự giải.



Hai đội Việt Nam dự giải gồm GAM và MVKE. Trong ngày đầu, những đại diện này đều thua.