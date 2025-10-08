Shop Hằng Du Mục mở lại, bán táo Tân Cương sắp hết hạn

Sau nhiều tháng đóng cửa, TikTok Shop Hằng Du Mục lại được mở lại để bán hàng.

Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, trước khi bị bắt. Ảnh: Việt Linh.

Gần đây, nhiều người dùng nhìn thấy các video quảng cáo cho táo đỏ Tân Cương, mang thương hiệu Hằng Du Mục trên TikTok Shop. Các KOC (người quảng cáo, bán hàng) dùng lời lẽ hấp dẫn để mời khách bấm vào đường dẫn mua sản phẩm từ shop “HANGKAT”. Đây vốn là một trong những tài khoản Hằng Du Mục sử dụng để đăng sản phẩm.

Sau bê bối vi phạm pháp luật với kẹo rau củ Kera, nhóm Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam, toàn bộ mặt hàng trên tài khoản TikTok Shop nói trên bị gỡ bỏ. Trong khi đó, điểm bán online ở Shopee được đưa về trạng thái “Đang tạm nghỉ bán”. Hiện tại, những shop này đều được mở, hoạt động trở lại.

Hiện tại, TikTok Shop HANGKAT đang niêm yết 3 sản phẩm gồm “Táo đỏ Tân Cương” với hai loại bao bì cũ và mới, cùng "Sô cô la nhân mạch nha" và "Kỷ tử Trung Ninh - Ninh Hạ" (hàng tặng không bán). Theo các video giới thiệu, Táo đỏ bao bì cũ sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ từ 90.000 đồng. Trong khi đó, loại mới đắt gấp đôi.

Sản phẩm táo đỏ Tân Cương trên shop Hằng Du Mục. Ảnh: @hangkat.

Tài khoản TikTok Hằng Du Mục lâu không hoạt động, nhưng vẫn gắn đường dẫn trỏ đến shop này. Mặt hàng tương tự cũng có trên Shopee, nhưng giá cao hơn khoảng 30%.

Trước đó, theo báo cáo từ nền tảng phân tích TMĐT Metric.vn, gian hàng TikTok Shop mang tên Hằng Du Mục - HANGKAT đã ghi nhận doanh số 58,1 tỷ đồng trong quý I, tăng 312% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các gian hàng khác phân phối sản phẩm thương hiệu Hằng Du Mục cũng đạt tổng doanh số 58,7 tỷ đồng , tăng vọt 434%.

Hằng Du Mục - HANGKAT là một trong 3 gian hàng chính thức trên TikTok Shop do TikToker Hằng Du Mục (tên thật Nguyễn Thị Thái Hằng) điều hành.

Các sản phẩm chủ lực được bán gồm táo đỏ, chocolate, kỷ tử đỏ, nho khô, trà thảo mộc, bánh trứng chảy... Trong đó, táo đỏ Tân Cương là mặt hàng hút khách nhất trong các phiên livestream, từng "cháy hàng" vài tấn chỉ sau vài phút mở bán.

Trong một bài đăng vào tháng 8/2024, Hằng Du Mục khẳng định cô là người trực tiếp đăng ký và sở hữu bản quyền các sản phẩm này. Ngoài kênh của Hằng, Quang Linh Vlogs là tài khoản duy nhất được xác nhận phân phối "chính hãng" tại Việt Nam.

Hằng cùng các thành viên liên quan đến CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 4. Những cá nhân này bị cáo buộc “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” do liên quan đến vụ án sản phẩm kẹo rau củ Kera.