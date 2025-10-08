Điểm đáng chờ đợi trên iPhone 17e

Mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình có phần khuyết "tai thỏ" sang Dynamic Island, đi kèm chip A19.

iPhone 17e nhiều khả năng sở hữu Dynamic Island. Ảnh: MacRumors.

Theo Fast Technology, dòng iPhone e tập trung vào phân khúc giá rẻ sẽ được nâng cấp vào nửa đầu năm 2026. Theo nguồn tin này, mẫu iPhone 17e sẽ có thay đổi quan trọng về thiết kế, chuyển từ màn hình tai thỏ sang Dynamic Island.

Cụ thể, phiên bản giá rẻ này sẽ có màn hình Dynamic Island kích thước 6,1 inch tương tự iPhone 16, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,3 inch của iPhone 17 và hỗ trợ tần số quét 60 Hz.

Nếu thông tin lần này chính xác, iPhone 17e sẽ trở thành mẫu máy đầu tiên trong dòng giá rẻ sở hữu Dynamic Island và thiết kế mới, giúp Apple mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng phổ thông. Trong khi đó, công ty vẫn giữ được sự phân cấp rõ rệt với các phiên bản Pro cao cấp.

Bên cạnh đó, Fast Technology cũng xác nhận iPhone 17e sẽ được trang bị chip xử lý A19 mới nhất của Apple. Đây được xem là nâng cấp đáng kể so với iPhone 16e vốn sử dụng chip A18 cũng như vẫn giữ thiết kế tai thỏ tương tự iPhone 13 và 14.

Trước đó, một số nguồn tin uy tín khác như từ chuyên gia Ming-Chi Kuo, Mark Gurman của Bloomberg và The Elec cũng xác nhận iPhone 17e đang đi đúng tiến độ và sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Đây là thời điểm thường được Apple lựa chọn để tung ra các mẫu smartphone giá rẻ.

Trong khi iPhone 16e dựa trên thiết kế của iPhone 14, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ kế thừa ngoại hình iPhone 15 ra mắt vào năm 2023, với khung viền bo tròn hơn. Điều này giúp dòng máy giá rẻ của Apple có diện mạo hiện đại hơn, trong khi vẫn sở hữu hiệu năng ở mức tốt.