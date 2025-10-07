Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone lập kỷ lục, Samsung cũng hưởng lợi

  • Thứ ba, 7/10/2025 08:40 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Trong khi Apple là tâm điểm chú ý với doanh số iPhone 17 phá kỷ lục, Samsung lại âm thầm biến chiến thắng của đối thủ thành cỗ máy in tiền của riêng mình.

Doanh số iPhone 17 bùng nổ tại Trung Quốc là tin vui cho Samsung. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, Apple giới thiệu dòng smartphone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Trong khi bộ 3 iPhone 17 sở hữu những cải tiến vượt bậc so với phiên bản tiền nhiệm mà vẫn giữ nguyên giá bán, iPhone Air, với khung máy siêu mỏng, lại là một trong những chiếc điện thoại độc đáo nhất trên thị trường.

Nhờ đó, nhu cầu đối với iPhone mới tăng cao. Theo nguồn tin của Etoday (Hàn Quốc), dòng iPhone 17 rất được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc và đạt doanh số đặt hàng trước ấn tượng. Doanh số iPhone 17 trong tuần đầu tiên tăng đến 47% so với doanh số của iPhone 16 vào năm ngoái.

Việc iPhone bán chạy là tin tức không tốt cho Samsung, vì nhiều người có thể sẽ từ bỏ dòng điện thoại Galaxy S và Galaxy Z. Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng sự bùng nổ của iPhone 17 cũng mang lại lợi ích cho gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Dòng iPhone 17 và iPhone Air được trang bị RAM LPDDR5X 12 GB. Apple sử dụng chip nhớ này từ Samsung, SK Hynix và Micron, trong đó Samsung là nhà cung cấp chính.

Điều đó đồng nghĩa doanh số iPhone 17 và iPhone Air càng cao, Apple càng mua nhiều chip nhớ từ Samsung, mang lại doanh thu và lợi nhuận cao hơn.

Ngoài ra, khi nhu cầu tăng, giá cả cũng tăng theo. Với việc Apple cần một lượng lớn chip nhớ cho iPhone và các gã khổng lồ công nghệ khác cần chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các ứng dụng AI, Samsung, SK Hynix và Micron đang hoạt động hết công suất sản xuất.

Nếu họ không cung cấp đủ số lượng chip cần thiết, giá bộ nhớ có thể tăng, đồng nghĩa với việc Samsung có thể kiếm được nhiều hơn nữa từ doanh số bán iPhone 17.

iPhone 17 vượt kỳ vọng

Giới phân tích nhận định nhu cầu dòng iPhone 17 cao hơn kỳ vọng, trong khi còn quá sớm để khẳng định iPhone Air có thành công hay không.

16:01 3/10/2025

Dây đeo iPhone 1,7 triệu bất ngờ cháy hàng

Được bán với giá không rẻ, dây đeo chéo của iPhone 17 vẫn gần như cháy hàng trên trang web đặt mua.

48:2871 hôm qua

Nguyễn Hiếu

Theo Etoday

