iPhone 17 vượt kỳ vọng

Giới phân tích nhận định nhu cầu dòng iPhone 17 cao hơn kỳ vọng, trong khi còn quá sớm để khẳng định iPhone Air có thành công hay không.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Theo dữ liệu từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, dòng iPhone 17 ghi nhận doanh số cao hơn dự kiến sau 2 tuần lên kệ.

Được Apple ra mắt ngày 9/9, iPhone 17 Pro nâng cấp đáng kể chip xử lý, camera và thiết kế. Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 120 Hz, camera selfie cải tiến so với bản tiền nhiệm.

Theo Investing.com, Morgan Stanley đã nâng giá cổ phiếu mục tiêu của Apple từ 240 USD lên 298 USD vào ngày 2/10. Lý do đến từ chu kỳ nâng cấp iPhone 17 mạnh hơn dự kiến.

Cổ phiếu Apple được xếp hạng khuyến nghị tăng tỷ trọng (overweight), dự báo có khả năng hoạt động tốt hơn ngành/thị trường trong 12-18 tháng tới. Các nhà đầu tư được khuyến nghị tăng tỷ lệ phân bổ cổ phiếu overweight trong danh mục.

“Chu kỳ iPhone 17 mạnh hơn một chút so với dự báo của chúng tôi. Tuy điều này được thị trường phản ánh rõ, chúng tôi vẫn ghi nhận xu hướng tích cực trong 12 tháng qua.

Nhu cầu cao với iPhone 17 cũng khiến chúng tôi kỳ vọng cao vào chu kỳ iPhone 18 năm sau”, các nhà phân tích từ Morgan Stanley cho biết.

Trước đó vào giữa tháng 9, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tuyên bố nhu cầu với dòng iPhone 17 khá mạnh, lượng đơn đặt trước vượt qua iPhone 16 dựa trên sản lượng và thời gian giao hàng nhanh chóng kéo dài.

“Xét về tổng khối lượng sản xuất trong quý III, dòng iPhone 17 cao hơn khoảng 25% so với iPhone 16 cùng kỳ năm ngoái, nhưng thời gian giao hàng chỉ kéo dài một tuần, cho thấy nhu cầu đặt trước 3 mẫu mạnh hơn”, Kuo nhấn mạnh.

Tính từng model, nhu cầu mạnh nhất vẫn thuộc về iPhone 17 Pro Max. Trong quý III, sản lượng thiết bị cao hơn khoảng 60% so với bản tiền nhiệm nhưng thời gian giao hàng tương tự.

Trái ngược dòng iPhone 17, các nhà phân tích chưa thể xác định nhu cầu cụ thể với iPhone Air trên toàn cầu, đặc biệt khi model này chưa phân phối tại Trung Quốc.

“Tính mới lạ của model mới đồng nghĩa chưa thể đánh giá mức độ phổ biến dựa trên nhu cầu ban đầu, một phần bởi Apple chưa có sản phẩm được định vị tương tự iPhone Air”, Kuo nhấn mạnh.

Morgan Stanley dự đoán doanh số iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max sẽ sớm tăng. Điều này dẫn đến dự đoán lạc quan về iPhone 18. Một trong những lý do đến từ việc lượng máy đời cũ ngày càng lớn.

“Người dùng iPhone đời cũ cần nâng cấp, kết hợp với iPhone màn hình gập và 6 mẫu iPhone mới trong chu kỳ tiếp theo.

Các yếu tố trên có thể giúp doanh số iPhone tăng một chữ số so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này có thể kéo dài đến năm tài chính 2027, kể cả khi chúng tôi chưa có nhận định về chiến lược AI của Apple”, các nhà phân tích nhấn mạnh.

Apple dự kiến công bố báo cáo tài chính quý tiếp theo vào cuối tháng 10, đó là thời điểm giới công nghệ có cái nhìn rõ hơn về doanh số iPhone 17.