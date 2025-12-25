Mạng xã hội VNeID không tài khoản ảo dự kiến hoạt động ra sao

Theo đề xuất của Bộ Công an, mạng xã hội VNeID không nhằm thay thế các nền tảng có sẵn, mà hoạt động như một kênh giao tiếp chính thống giữa Nhà nước và công dân.

Mạng xã hội gắn với VNeID giúp xác thực tuyệt đối và loại bỏ tài khoản ảo. Ảnh: Minh Khôi.

VNeID không còn chỉ là ứng dụng định danh, mà đang được định hướng trở thành siêu nền tảng số quốc gia. Trong Dự thảo nghị quyết về phát triển công dân số, Bộ Công an đặt vấn đề cấp địa chỉ email cho công dân và triển khai mạng xã hội gắn với VNeID.

Qua đó, mỗi người dân sẽ sở hữu một địa chỉ email hoàn toàn gắn với danh tính đã xác thực, có thể tích hợp chữ ký số cá nhân, hồ sơ công dân, lịch sử giao dịch hành chính. Đây là kênh giao tiếp chính thức giữa Nhà nước với công dân, cho phép gửi, nhận thông báo hành chính, dịch vụ công, an sinh và xác thực danh tính khi tham gia các nền tảng số khác.

Tương tự, mạng xã hội VNeID sẽ được xác thực tuyệt đối, khác với sự rời rạc với các sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tuy nhiên, nền tảng này không nhằm thay thế Facebook, TikTok,... mà đóng vai trò như một kênh giao tiếp chính danh và hai chiều để truyền thông chính sách và lắng nghe phản biện cho Nhà nước.

Hiện nay, mạng xã hội tồn tại tràn lan tin giả, tài khoản ảo, lừa đảo. Qua mạng xã hội VNeID, mỗi người dân chỉ có một tài khoản được xác minh, giúp giải quyết gốc rễ vấn nạn trên, theo Bộ Công an.

Tuy nhiên, việc triển khai cũng gặp một số khó khăn pháp lý. Bộ Công an đề xuất điều chỉnh cũng như rà soát với Luật Viễn thông và Nghị định 147, qua đó làm rõ cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an (cơ quan vận hành) và Bộ Khoa học và Công nghệ (quản lý nhà nước) về kiểm duyệt nội dung.

Đồng thời, Nhà nước cần có quy định về việc triển khai, để việc sử dụng tài khoản VNeID làm phương thức xác thực cho các mạng xã hội khác để thúc đẩy công dân số an toàn, lành mạnh.

Để thúc đẩy nhân dân tham gia trên môi trường số cần cung cấp một số công cụ khác như chữ ký số, ví điện tử quốc gia. Bộ Công an đề xuất do rào cản chi phí và kỹ thuật, Nhà nước cần dẫn dắt người dân cung cấp chữ ký số an toàn, miễn phí (hoặc chi phí thấp) ngay trên VNeID.

Ngoài ra, để giải quyết bài toán thị trường phân mảnh và thiếu công cụ thanh toán, thúc đẩy thanh toán hai chiều Nhà nước - công dân, cơ quan đưa dự thảo xây dựng một Ví điện tử quốc gia duy nhất gắn với VNeID. Công cụ đóng vai trò kênh chi trả, thanh toán các khoản phí công, tích hợp các ngân hàng, ví điện tử khác.

Bộ Công an cho biết khi mọi công dân đã được xác thực có ngay chữ ký số, sẽ phổ cập ngay lập tức công cụ ký số cho hàng chục triệu dân, tạo cú hích bùng nổ cho dịch vụ công và thương mại điện tử. Tuy nhiên để hiện thực hoá điều này cần sửa đổi và bổ sung một số điều trong các bộ luật như Luật Giao dịch điện tử 2023, Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng.