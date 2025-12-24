Có bao nhiêu tài khoản VNeID?

Dù đạt 65 triệu tài khoản kích hoạt trên VNeID, vượt xa mục tiêu ban đầu, quá trình phát triển công dân số vẫn gặp nhiều hạn chế đến từ khả năng sử dụng thực tế của người dân.

Ứng dụng định danh hiện có hơn 65 triệu tài khoản đã kích hoạt. Ảnh: Xuân Sang.

Sau 3 năm triển khai, tính đến tháng 7, Đề án 06 về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đã đạt được nhiều thành tựu ngoài mong đợi. Chính phủ cho biết cơ bản đạt được các mục tiêu có tính chất nền tảng, hoàn thành hơn phân nửa số nhiệm vụ.

Trong dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, Bộ Công an cho biết sự thành công của Đề án 06 có thể được nhìn nhận qua 3 trụ cột của chuyển đổi số, gồm chính phủ, kinh tế và xã hội số. Trong đó, ứng dụng VNeID đóng vai trò thúc đẩy quan trọng.

Từ tháng 7/2024, VNeID được sử dụng để đăng nhập dịch vụ công trực tuyến với khoảng 425.000 lượt/ngày. Cổng Dịch vụ công quốc gia tiếp tục cho thấy hiệu quả vận hành khi gần 4.500 (70,8%) thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến.

Tỷ trọng kinh tế số nước ta năm 2024 đạt 18,3% GDP, với tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, nhanh nhất Đông Nam Á. Đặc biệt về xã hội số, Bộ Công an cho biết số lượng tài khoản VNeID đã kích hoạt trên 65 triệu, vượt 62,5% so với mục tiêu 40 triệu trong Đề án 06.

Ngoài ra, 6 nhóm giấy tờ được đưa lên VNeID, gồm 18,7 triệu giấy phép lái xe, 7 triệu đăng ký xe. Các số liệu khác đáng chú ý khác như 25% người trưởng thành có chữ ký số, 90% người dân tham gia bảo hiểm có sổ sức khỏe điện tử và 100% bệnh viện, trung tâm y tế công, cơ sở giáo dục đại học thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết quả trên đã góp phần giúp Việt Nam đạt được những cải thiện rõ rệt trên bảng xếp hạng Phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) năm 2024 của Liên Hợp Quốc. Theo đó, Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2022, xếp thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên nước ta được xếp vào nhóm quốc gia có EGDI ở mức “Rất cao”, là thứ hạng cao nhất kể từ khi tham gia đánh giá vào năm 2003.

Tuy vậy, quá trình phát triển công dân số tại Việt Nam hiện vẫn còn những điểm hạn chế. Dù đã có khoảng 65 triệu tài khoản VNeID, trong nửa đầu năm 2025, cả nước mới triển khai toàn trình 1.919/6.061 thủ tục hành chính, tương đương 32%. Đáng chú ý, trong số các thủ tục đã được cung cấp toàn trình, 82% không phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Dự thảo Nghị quyết cho rằng một trong những rào cản hiện nay là việc người dân chưa thực sự quan tâm và tin tưởng vào những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Năng lực công dân số tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến khoảng cách giữa tiềm năng công nghệ và khả năng tiếp cận, sử dụng thực tế của người dân.

Nhiều người chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng số cơ bản, từ sử dụng ứng dụng, phần mềm đến kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin. Báo cáo năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho thấy, trung bình cứ 220 người dùng điện thoại thông minh tại Việt Nam có một người trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tương đương tỷ lệ 0,45%.

Để khắc phục những hạn chế này, Bộ Công an đề xuất Việt Nam cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực nhằm thúc đẩy phát triển công dân số. Văn bản này sẽ làm rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình phát triển công dân số.