Mất điện thoại, làm sao đăng nhập được VNeID?

Người dùng sẽ cần cả hai thiết bị khi muốn chuyển đổi đăng nhập. Tuy nhiên, khi mất điện thoại cũ, việc này vẫn có thể được thực hiện nhờ xác thực NFC.

Khi đăng nhập trên điện thoại mới, VNeID sẽ gửi mã OTP về máy cũ. Ảnh: Xuân Sang.

Nếu làm mất điện thoại có đăng nhập vào ứng dụng VNeID, việc đầu tiên cần làm là khoá tài khoản trên thiết bị đó. Người dân có thể liên hệ trực tiếp đến số tổng đài 1900.0368 để được hỗ trợ khóa tài khoản, ngăn chặn người khác cố gắng truy cập.

Người dùng sẽ nhận được thông báo và tự động bị đăng xuất khi có kẻ xấu đăng nhập từ một thiết bị khác. Lý do đến từ giải pháp bảo mật của VNeID chỉ cho phép đăng nhập trên một smartphone duy nhất.

Khi muốn đăng nhập lại trên thiết bị mới, người dùng sẽ bị yêu cầu nhập đúng mã xác thực được gửi đến ứng dụng VNeID đã cài đặt trên smartphone cũ. Việc này nằm trong các giải pháp bảo mật, nhằm xác thực rằng tài khoản VNeID không bị đăng nhập trái phép.

Do đó, những người làm mất hay hỏng điện thoại cũ sẽ không thể nhận được mã xác nhận, hoàn thành chuyển đổi. Ngoài cách thức trên, để đăng nhập lại trên điện thoại mới hoặc vừa khôi phục hệ thống, người dùng có thể xác thực bằng NFC hoặc CCCD gắn chip.

NFC (Near Field Communication) là công nghệ giao tiếp không dây tầm ngắn, cho phép hai thiết bị trao đổi dữ liệu khi đặt gần nhau (dưới 4 cm). Công nghệ này được sử dụng cho nhiều ứng dụng như thanh toán không chạm, như Apple Pay, Google Pay, truyền dữ liệu nhanh, kết nối với các thiết bị ngoại vi như loa, tai nghe, và tự động hóa tác vụ.

Hướng dẫn sử dụn NFC từ VNeID.

Với NFC, VNeID sẽ tự động đọc và hiển thị giao diện kích hoạt. Hệ thống tự động sẽ gửi mã OTP về thiết bị mới và người dùng chỉ cần nhập mã này là có thể đăng nhập hoàn tất.

Hiện này hầu hết smartphone của các hãng lớn như iPhone, Samsung, OPPO, Xiaomi,... (từ iPhone 6, Galaxy S6 trở lên) đều được hỗ trợ NFC. Người dùng có thể vào phần Kết nối trong Cài đặt, kiểm tra xem nếu có NFC và thanh toán thì điện thoại có hỗ trợ NFC, hoặc hỏi trước tư vấn viên trước khi mua hàng.

Cách đăng nhập vào VNeID trên điện thoại mới

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng VNeID trên thiết bị mới của mình.

Bước 2: Tại giao diện chính, nhập thông tin tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị cũ và nhấn Đăng nhập.

Nhập thông tin vào điện thoại mới để đăng nhập.

Nếu không nhớ mật khẩu đăng nhập VNeID, hãy chọn mục “Quên mật khẩu”, sau đó nhập số định danh cá nhân (CCCD) và số điện thoại vào các ô tương ứng. Tiếp theo, nhấn “Gửi yêu cầu” và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.

Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký, người dùng chỉ cần nhập mã và tạo mật khẩu mới.

Chọn xác thực NFC nếu đã làm mất điện thoại cũ.

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo đang đăng nhập trên điện thoại mới, ấn Xác nhận. Lúc này, một mã xác thực đã được gửi đến điện thoại cũ, nhưng do đã bị mất, người dùng tiếp tục ấn vào mục Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip.

Bước 4: Đọc hướng dẫn từ hệ thống, đưa thẻ CCCD có gắn chip lại gần thiết bị để nhận diện. Sau khi đọc thành công, VNeID sẽ tự động gửi mã OTP mới về số điện thoại mới.