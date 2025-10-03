'Thả xích' iPhone 17

Một bản dựng độc đáo biến iPhone 17 Pro Max thành “quái vật” với dàn tản nhiệt SSD, giữ hiệu suất bền bỉ nhưng phải đánh đổi ngoại hình cồng kềnh.

Người dùng Reddit gắn tản nhiệt lên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: TK-Tronix.

iPhone 17 Pro Max vừa trở thành tâm điểm chú ý trên diễn đàn công nghệ khi một người dùng đã gắn thêm hàng loạt bộ tản nhiệt SSD M.2 vào mặt lưng máy. Bản dựng kỳ lạ này khiến chiếc smartphone cao cấp của Apple trông rất cồng kềnh, song đem đến hiệu quả tản nhiệt và duy trì hiệu suất rất bất ngờ.

Theo chia sẻ của tài khoản Reddit có tên TK-Tronix, mục đích của bản dựng này đơn giản chỉ là “vì có thể làm được”. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Trong bài test đồ họa 3DMark, iPhone 17 Pro Max sau khi gắn tản nhiệt SSD có thể giữ hiệu suất ổn định ở mức trên 90% xuyên suốt 20 vòng lặp liên tiếp, một con số hiếm thấy với smartphone.

Apple trước đó đã đưa công nghệ tản nhiệt buồng hơi lên dòng iPhone 17 Pro nhằm khai thác tối đa sức mạnh của chip A19 Pro. Giải pháp này vốn đã quen thuộc trên các flagship Android, giúp truyền nhiệt từ bộ xử lý (SoC) sang khung nhôm để phân tán. Tuy nhiên, bản thân khung máy vẫn cần thời gian để hạ nhiệt nên việc duy trì hiệu năng ở mức cao trong thời gian dài vẫn bị giới hạn.

Việc bổ sung tản nhiệt chủ động ở mặt lưng giúp cải thiện khả năng thoát nhiệt tổng thể của thiết bị, giảm hiện tượng tích tụ nhiệt trong quá trình hoạt động liên tục. Mang lại lợi ích về hiệu năng, thiết kế này gần như hy sinh hoàn toàn tính thẩm mỹ. Chiếc iPhone vốn bóng bẩy giờ trở thành một cỗ máy thô kệch, trái ngược hoàn toàn với triết lý thiết kế tinh gọn của Apple.

Theo giới phân tích, hiệu quả tản nhiệt dạng này có thể đạt được ở nhiều mẫu điện thoại Android cao cấp, đặc biệt là những thiết bị dùng khung kim loại nguyên khối kết hợp buồng hơi. Tuy nhiên, phần lớn smartphone hiện nay vẫn sử dụng thiết kế 2 mặt kính, hạn chế khả năng thoát nhiệt ra ngoài. Trong trường hợp của iPhone 17 Pro Max, nếu gắn tản nhiệt trực tiếp vào cụm camera, hiệu quả làm mát có thể rõ rệt hơn.

Dù khó có thể ứng dụng trong thực tế, bản dựng này vẫn gây ấn tượng trong cộng đồng công nghệ. Nó không chỉ minh chứng cho tiềm năng nâng cấp hệ thống tản nhiệt trên smartphone mà còn cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của người dùng.