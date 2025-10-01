Vì sao Xiaomi 17 Pro Max gây sốt?

Xiaomi 17 Pro Max mang nhiều nét tương tự iPhone từ tên gọi và thiết kế. Tuy nhiên chỉ với màn hình phụ phía sau, sản phẩm vẫn tạo ra cơn sốt mua sắm ở Trung Quốc.

Màn hình phụ của Xiaomi 17 Pro Max. Ảnh: Weibo.

Ngay sau iPhone 17 của Apple, Xiaomi ra mắt loạt smartphone đầu bảng thuộc dòng Xiaomi 17. Trong đó, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max nổi bật với màn hình phụ mặt lưng, hiệu năng mạnh và camera cải tiến.

Sản phẩm chỉ bán giới hạn ở Trung Quốc, nhưng nhiều chuyên trang nước ngoài tìm cách mua máy để sử dụng và có bài đánh giá Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max. Nhìn chung, thiết bị nhận nhiều lời khen với màn hình phụ hữu ích, hiệu năng vượt trội.

Màn hình phụ làm được gì?

Thiết kế của Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max khá hiện đại với màn hình phẳng, khung kim loại. Viết trên Wired, tác giả Simon Hill ấn tượng với cảm giác cầm thiết bị, nhấn mạnh nó “không khác gì” chiếc iPhone cùng tên của Apple.

Điểm nổi bật trên Xiaomi 17 Pro đến từ việc loại bỏ cụm camera tròn, chuyển sang cụm chữ nhật với 2 ống kính bên trái, phần còn lại là màn hình cảm ứng. Mang tên Dynamic Back Display, khu vực này có kích thước 2,86 inch.

Theo Hill, những tính năng trên màn hình phụ còn khá giới hạn. Hiện tại, người dùng có thể chỉnh hình nền, đồng hồ, chèn văn bản hoặc tạo ảnh nền động từ thú cưng (có thể thay đổi cảm xúc phụ thuộc trạng thái điện thoại).

Chế độ xem giờ trên màn hình phụ. Ảnh: Wired.

Với một số ứng dụng, màn hình phụ hỗ trợ thông báo theo thời gian thực, chẳng hạn như thông tin chuyến bay, đặt xe, giao đồ ăn và điều khiển nhạc. Người dùng có thể ghim thời khóa biểu hoặc mã QR lên màn hình để tiết kiệm thời gian tra cứu.

Màn hình phụ trên Xiaomi 17 Pro Max hỗ trợ chế độ kính ngắm khi chụp ảnh bằng camera sau, giúp chụp ảnh selfie với chất lượng tốt hơn so với camera trước. Cuối cùng, màn hình này có thể dùng để chơi game nếu gắn ốp lưng tích hợp nút bấm, được Xiaomi bán riêng.

“Tôi thích sử dụng tính năng xem giờ và thông báo. Không phải nhấc điện thoại lên quá nhiều, tôi vẫn có thể đọc thông báo trong lúc làm việc khi đặt máy úp xuống bàn”, Hill viết.

Tác giả từ Wired cũng đánh giá cao tính năng xem trước ảnh selfie từ camera sau và ghim mã QR. Trong khi đó, khả năng tùy chỉnh giao diện hoặc nuôi thú ảo có thể thêm chút cá tính cho điện thoại. Một số tính năng hiện vẫn chỉ dành cho thị trường Trung Quốc.

Phụ kiện ốp lưng để chơi game trên màn hình phụ. Ảnh: Wired.

Ốp lưng chơi game cũng là chi tiết thú vị trên Xiaomi 17 Pro Max. Phụ kiện tự động kết nối với điện thoại bằng Bluetooth. Sau khi gắn ốp, người dùng có thể chơi game trên màn hình phụ. Tất nhiên, kích thước màn hình quá nhỏ có thể không phù hợp với một số trò chơi.

Viết trên CNET, tác giả Andrew Lanxon bày tỏ quan điểm khác khi "không mấy ấn tượng" với màn hình phụ của Xiaomi 17 Pro, ít nhất ở thời điểm này. Mọi thứ cần chờ đến khi Xiaomi bán sản phẩm ra quốc tế. "Đây có thể là tính năng đột phá mà tôi không thể sống thiếu, hoặc vẫn chỉ mang đến cảm giác gượng gạo, chỉ được tích hợp để tạo khác biệt so với đối thủ", Lanxon nhận định.

Camera cải tiến

Camera sau của Xiaomi 17 Pro Max gồm 3 ống kính với độ phân giải 50 MP. Phiên bản này sở hữu máy ảnh telephoto Prism với khả năng zoom quang 5x, chụp cận cảnh (macro) khoảng cách 30 cm.

Tại Trung Quốc, một số website nổi tiếng đã đánh giá camera của Xiaomi 17 Pro Max. Trên Weibo, loạt ảnh từ tài khoản Xiaobai Evaluation cho thấy thế mạnh của cảm biến Light Hunter 950L, tích hợp vào camera chính tiêu cự 23 mm.

So sánh một số ảnh chụp trên Xiaomi 17 Pro với Xiaomi 15 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Weibo.

Với dải động rộng, ảnh chụp từ sản phẩm cho độ chi tiết cao hơn đáng kể so với Xiaomi 15 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max, kể cả trong điều kiện ban ngày và thiếu sáng.

So với bản tiền nhiệm, camera góc siêu rộng trên Xiaomi 17 chỉ còn tiêu cự tương đương 17 mm thay vì 14 mm. Điều này khiến ảnh chụp bị thu hẹp góc nhìn, độ sáng giảm nhẹ đặc biệt khi phóng to ảnh.

Camera telephoto trên Xiaomi 17 Pro hỗ trợ zoom quang tối đa 5x. Trong điều kiện thiếu sáng, ảnh zoom từ bộ đôi Xiaomi 17 Pro tốt đáng kể so với Xiaomi 15 Pro và iPhone 17 Pro Max, các chi tiết ít nhòe, nhiễu hơn.

So sánh ảnh HDR của Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Ice Universe.

Bài viết cũng nhấn mạnh khả năng chụp macro. Trên iPhone 17 Pro, khoảng cách cần thiết đến chủ thể khoảng 100 cm, khiến việc chụp macro thực thụ khá khó. Với Xiaomi 17 Pro, khoảng cách cần thiết chỉ là 20 cm, trong khi Xiaomi 17 Pro Max là 30 cm.

Leaker Ice Universe cũng chia sẻ ảnh so sánh camera của Xiaomi 17 Pro Max với một số đối thủ, gồm iPhone 17 Pro Max và Samsung Galaxy S25 Ultra. Chất lượng ảnh giữa các thiết bị chênh lệch lớn, đặc biệt khi flagship của Samsung có dải động khá hẹp.

Hiệu năng và thời lượng pin

Thuộc dòng smartphone đầu bảng, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max sở hữu cấu hình mạnh với chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhiều tùy chọn RAM và bộ nhớ. Trong bài viết của Hill, thiết bị sở hữu RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB.

Trên trang QQ, bài đánh giá của tài khoản MyWishList cho thấy Xiaomi 17 Pro Max đạt khoảng 3,59 triệu điểm khi kiểm tra trên ứng dụng AnTuTu V10. Trong khi đó, kết quả trên Geekbench 6 gồm 3.432 điểm (đơn nhân) và 10.285 điểm (đa nhân).

Trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme, Xiaomi 17 Pro Max đạt tối đa 6.412 điểm, tốc độ khung hình trung bình 38,4 fps. Theo đánh giá, kết quả này không khác biệt nhiều so với những thế hệ trước.

Mặt trước của Xiaomi 17 Pro Max. Ảnh: Wired.

Tiếp theo là bài kiểm tra tác vụ hàng ngày. Khi sử dụng Bilibili để phát video 4K và độ sáng màn hình tối đa, mức tiêu thụ điện năng của Xiaomi 17 Pro Max là 2.021 W, được đánh giá “chấp nhận được”.

Thử nghiệm trên bản đồ Xumi của game Genshin Impact, Xiaomi 17 Pro Max đạt tốc độ khung hình trung bình 60 fps. Khi đo nhiệt độ, thiết bị đạt 41,7 độ C (mặt trước), 40,6 độ C (mặt sau) và 39,6 độ C (khung máy). Độ nóng được phân bổ khá đều, song vẫn có xu hướng tập trung ở cụm camera.

Xiaomi 17 Pro Max có thiết kế pin hình chữ L dung lượng 7.500 mAh, trong khi Xiaomi 17 Pro có pin 6.300 mAh. Khác với iPhone 17, smartphone của Xiaomi dùng công nghệ pin silicon-carbon, giúp tăng dung lượng nhưng vẫn giữ độ mỏng.

Sau bài kiểm tra thời lượng pin của MyWishList với 2 giờ phát video 4K trên Bilibili, một giờ quay video 4K và 30 phút xem phim Peace Elite, thiết bị vẫn còn 73% pin. “Mức pin này khá tốt, cũng là thiết bị sở hữu pin tốt nhất trong các flagship Xiaomi trong những năm gần đây”, tài khoản trên cho biết.

Như thường lệ, Xiaomi tích hợp hàng loạt tính năng phổ biến trên flagship năm 2025 như Wi-Fi 7, khả năng đồng bộ với iPad, máy tính Mac và trợ lý AI.

“Trợ lý Hyper XiaoAI có thể ghi nhớ thông tin nếu bạn cho phép, chủ động đề xuất ứng dụng và dịch vụ dựa trên thói quen của bạn. Khả năng này cũng mở rộng cho màn hình phụ, bao gồm dữ liệu chuyến bay và cập nhật thông tin trực tiếp”, Hill mô tả.

Chế độ ống ngắm trên màn hình phụ của Xiaomi 17 Pro Max. Ảnh: Wired.

Trên thực tế, đây không phải smartphone đầu tiên có màn hình phụ mặt lưng. Bản thân Xiaomi từng thử nghiệm ý tưởng này trên Mi 11 Ultra năm 2021, cũng như Yotaphone với màn hình e-ink kích thước lớn.

Gần đây hơn, Asus ROG Phone 9 trang bị 648 bóng LED trên mặt lưng để chơi các game đơn giản, trong khi Nothing Phone (3) tích hợp màn hình nhỏ để chơi game, hiển thị thời lượng pin, thông báo và đồng hồ bấm giờ.

So với những đối thủ trên, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max mở rộng ý tưởng với màn hình màu bao toàn cụm camera, mang đến nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

“Chúng ta không cần màn hình thứ hai, nhưng tôi lại dùng nó nhiều hơn mong đợi”, cây viết từ Wired kết luận.