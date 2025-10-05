Tin xấu cho iPhone 17

Sau khởi đầu ấn tượng, giới đầu tư Phố Wall cảnh báo doanh số iPhone 17 đang mất đi đà tăng với thời gian giao hàng giảm rõ rệt.

iPhone Air (trái) và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, đơn đặt hàng và doanh số của iPhone 17 chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua iPhone 16. Tuy nhiên, phân tích mới nhất của Jefferies đã cảnh báo doanh số của flagship này dường như bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chỉ vài tuần sau khi ra mắt.

“Mặc dù iPhone 17 series đã có đà bán hàng mạnh mẽ, việc theo dõi của chúng tôi cho thấy đà tăng này đã hạ nhiệt do thời gian giao hàng nhìn chung được rút ngắn. Đặc biệt, trong số 6 thị trường chúng tôi theo dõi, Mỹ vẫn là thị trường yếu nhất”, các nhà phân tích của Jefferies viết báo cáo nghiên cứu mới nhất.

Thời gian giao hàng mà Jefferies đề cập là khoảng thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi nhận được iPhone. Đây là một chỉ số mà các nhà phân tích thường sử dụng để đo lường nhu cầu bán hàng. Thông thường, thời gian giao hàng càng dài cho thấy số lượng đơn đặt hàng càng nhiều.

Các nhà phân tích của Jefferies đã theo dõi thời gian giao hàng tại 6 thị trường bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Đức, Anh và Nhật Bản.

Trong số này, Mỹ được đánh giá là thị trường yếu nhất với cả 4 phiên bản iPhone 17. Các chuyên gia Jefferies nhận định điều này xuất phát từ việc nhiều người dùng tại Mỹ đặt mua sớm iPhone 17 series do lo ngại về thuế quan.

Tuy nhiên, đối với Apple, một tin đáng mừng khác là theo báo cáo nghiên cứu của Citi, nhu cầu iPhone 17 tại Trung Quốc đã phục hồi rõ rệt.

Ngân hàng này đã thống kê dữ liệu đặt trước trong hai tuần đầu tiên của iPhone 17 tại Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu điện thoại này có thời gian giao hàng lâu nhất tại Trung Quốc.

So với năm 2024, lượng đặt hàng iPhone 17 bản tiêu chuẩn thậm chí còn tăng hơn gấp đôi, trong khi thời gian giao hàng của bản Pro Max cũng tăng đáng kể.

Tính đến ngày 28/9, nguồn cung iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã cạn kiệt. Trên website chính thức của Apple tại Trung Quốc, thời gian giao hàng được đẩy lùi đến cuối tháng 10. Các nhà bán hàng cũng tranh thủ tích trữ, đẩy giá lên cao.

Theo ghi nhận của trung tâm thương mại Huaqiangbei Yuanwang, mẫu iPhone 17 bản 256 GB màu đen đang được chào bán hơn 6.600 nhân dân tệ ( 925 USD ), cao hơn nhiều so với giá gốc.

Tình trạng tương tự diễn ra với dòng iPhone 17 Pro. Mức chênh lệch cơ bản trên thị trường thứ cấp đã vượt 1.000 nhân dân tệ ( 140 USD ), trong khi phiên bản xách tay từ Hong Kong thậm chí bị đẩy giá cao hơn nữa.

Trước cơn khan hàng, Apple đã yêu cầu chuỗi cung ứng tăng mạnh công suất để kịp đáp ứng nhu cầu. Theo kế hoạch, nguồn cung iPhone 17 sẽ dần ổn định và sẵn sàng trước mùa mua sắm lớn dịp 11/11, thời điểm vốn được coi là “Ngày lễ độc thân” tại Trung Quốc.