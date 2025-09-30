Quân đội Mỹ có kiểm định độ bền máy tính?

Nhiều nhà sản xuất quảng cáo chức năng độ bền đạt chuẩn quân đội. Thực tế, cơ quan này chỉ đưa ra thang đo, không trực tiếp đánh giá.

Dòng laptop doanh nghiệp Asus ExpertBook đạt chuẩn độ bền quân đội.

Độ bền chuẩn quân đội hay MIL-STD vẫn là thuật ngữ, tiêu chí được nhiều hãng đưa ra để quảng bá cho độ bền sản phẩm. Thiết bị vượt qua kiểm nghiệm nói trên được cho sở hữu khả năng làm việc trong những môi trường khắc nghiệt tốt hơn. Gần đây tại Việt Nam, Asus ra mắt dòng laptop doanh nghiệp ExpertBook, lấy ưu thế độ bền làm điểm cạnh tranh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện hãng tiết lộ thực tế bài chuẩn độ bền “quân đội Mỹ” không được kiểm tra bởi quân đội Mỹ. Tuy nhiên, họ tự tin là bên thực nghiệm trung thực, với đầy đủ danh mục cần thiết. Công ty tự bổ sung các phần đánh giá sát với thực tế sử dụng.

Thực tế trong ngành, nhiều hãng chỉ đánh giá lượng chỉ tiêu hạn chế chứ không thực hiện đầy đủ.

Chuẩn quân đội Mỹ là gì?

MIL-STD-810H là bộ khung kiểm thử môi trường toàn diện của Bộ Quốc phòng Mỹ, được công bố vào năm 2019 với hơn 1.000 trang quy trình. Khác với các bài cơ bản, tiêu chuẩn này áp dụng một phương pháp tiếp cận chuyên biệt, mô phỏng các điều kiện hoạt động thực tế thay vì chỉ tái tạo môi trường.

Các bài kiểm tra nhiệt độ yêu cầu thiết bị hoạt động liên tục trong nhiệt độ -32- 49 độ C. Thiết bị cũng phải hoạt động được trong điều kiện lực tác động nhiều phía đến 40G. Đặc biệt, bài kiểm tra rung lắc mô phỏng các tình huống di động, hay độ ẩm khắc nghiệt.

Các cổng kết nối của laptop qua được bài kiểm định MIL-STD-810G.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Kenny Chien, Giám đốc Asus Việt Nam, khối khách hàng doanh nghiệp & dự án, cho biết việc kiểm nghiệm theo chuẩn quân đội như MIL-STD-810H, đang áp dụng cho các dòng ExpertBook của hãng, không phải do quân đội Mỹ thực hiện.

“Đây là bộ tiêu chuẩn công khai, mang tính tự niêm yết. Các nhà sản xuất có thể chọn áp dụng hoặc không. Mức độ áp dụng với từng bên cũng khác nhau”, ông Kenny cho biết. MIL-STD-810H gồm 28 phương pháp kiểm tra. Tuy nhiên, các nhà sản xuất máy tính văn phòng thường chỉ thử nghiệm danh mục 12-26 quy trình.

Về bộ kiểm định, ông Kenny Chien khẳng định Asus minh bạch và công khai. “Các sản phẩm trong dòng ExpertBook và ExpertCenter đều vượt qua ít nhất 24 bài kiểm tra, vượt trên số lượng bài trung bình mà ngành máy tính thường đảm bảo. Sản phẩm không qua bài test, chúng tôi sẽ không công bố rằng nó đã vượt được. Những phần kiểm định môi trường khắc nghiệt, được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm độc lập”, lãnh đạo Asus Việt Nam cho biết.

Vị này nói thêm nếu có nghi ngờ, người dùng hoàn toàn có thể gửi thiết bị đến đơn vị thứ 3 để đánh giá. “Chúng tôi tin rằng kết quả vẫn là đạt chuẩn”, ông Kenny nói.

Có cần đến “bền chuẩn quân đội”

Thực tế, 28 bài kiểm định trong bộ tiêu chuẩn quân đội Mỹ đều rất khắc nghiệt. Chúng gồm các thử nghiệm rung lắc, vặn xoắn hay chạy trong phòng ẩm, cát, nhiệt độ cực cao mà bình thường khách hàng ít trải qua. Tuy nhiên, theo đại diện Asus, những trường hợp này thực tế vẫn có thể gặp trong một số tình huống bất ngờ. Ví dụ như những chuyến công tác tại khu vực thời tiết khắc nghiệt như núi cao, hoang mạc. Chức năng được thiết kế cho những phương án như vậy.

Ngoài ra, khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam cũng là điều kiện máy tính thông thường dễ gặp vấn đề. “Nhiều năm trước, chúng tôi phát hiện một số dòng máy cũ của mình gặp lỗi bàn phím ở Việt Nam, trong khi lại hoạt động tốt tại các thị trường khác. Đương nhiên không chỉ Asus, nhiều hãng cũng bị.

Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện nguyên nhân đến từ độ ẩm cao gây oxi hóa kim loại trên bàn phím. Từ đó, hãng đã bổ sung lớp phủ chống chọi cho toàn bộ dòng máy và hiệu quả cải thiện rõ rệt”, ông Rex Lee, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Asus toàn cầu, trả lời Tri Thức - Znews.

Ông Rex Lee, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Asus toàn cầu.

Thực tế, mọi công năng trên thiết bị đều được tính vào giá bán. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn độ bền, chống chịu điều kiện đắt tiền hơn loại thường. Dòng máy tính doanh nghiệp ExpertBook vừa giới thiệu tại Việt Nam được gia cố bằng kim loại mật độ cao ở các vị trí khung chính, màn hình và các cổng kết nối. Nó cũng chịu được va đập, uốn ép và có bảo hành dài hơn.

Thay vì đẩy mạnh yếu tố này trên các máy phổ thông, hãng chọn nhắm vào tập khách hàng doanh nghiệp. Tại môi trường này, độ bền, tính ổn định và tuổi thọ đều có thể được quy ra lợi ích kinh tế rõ rệt.