Xiaomi đang tấn công thẳng vào quê hương của Samsung và LG

Xiaomi đang tích cực chuyển đổi hình ảnh tại thị trường Hàn Quốc, từ một nhà sản xuất giá rẻ sang thương hiệu cao cấp, nhấn mạnh vào chất lượng và dịch vụ.

Xiaomi đang tích cực chuyển đổi thương hiệu nhắm đến phân khúc cao cấp tại thị trường Hàn Quốc. Ảnh: Xiaomi.

Tại cuộc họp báo được tổ chức ở Seoul, Jony Wu, Giám đốc Xiaomi Korea đã công bố kế hoạch mở thêm 2 cửa hàng flagship và ra mắt một trung tâm dịch vụ độc quyền của hãng công nghệ Trung Quốc tại Hàn Quốc.

“Chúng tôi đã liên tục cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng Hàn Quốc. Việc mở cửa hàng Xiaomi thứ hai và thứ ba, cùng với trung tâm dịch vụ độc quyền sắp tới, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của công ty", ông Wu nói hôm 25/9.

Cũng trong họp báo, ông Wu nhấn mạnh cam kết của Xiaomi Hàn Quốc trong việc thực hiện tầm nhìn "đổi mới vì mọi người" với các giá trị như chất lượng cao, giá cả hợp lý và dịch vụ bảo hành đảm bảo đã được đề ra khi thành lập chi nhánh tại Hàn Quốc vào đầu năm 2025.

Khi được hỏi về cách tiếp cận đang phát triển của Xiaomi kể từ khi công ty con tại Hàn Quốc được ra mắt, vị giám đốc cho biết công ty hiện có “niềm tin rõ ràng hơn” vào tiềm năng thị trường và nhấn mạnh thương hiệu này đang có ý định “đầu tư mạnh mẽ hơn”.

“Mục tiêu nhất quán của chúng tôi là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý. Chúng tôi tin chắc rằng khả năng chi trả và chất lượng cao cấp không loại trừ lẫn nhau”, Giám đốc Xiaomi Hàn Quốc phát biểu.

Hàn Quốc cũng được chọn là một trong những quốc gia đầu tiên ra mắt flagship sắp tới của hãng là Xiaomi 15T Pro. Điều này cho thấy tầm quan trọng chiến lược của thị trường này đối với kế hoạch sản phẩm toàn cầu Xiaomi.

Koreaherald đánh giá động thái này cho thấy Xiaomi đang hướng đến Hàn Quốc như một thị trường để thử nghiệm chiến lược định vị thương hiệu cao cấp toàn cầu, vượt ra ngoài hình ảnh về một thương hiệu giá rẻ.

Dòng điện thoại mới của hãng cũng đang gây sốt. Sáng 27/9, toàn bộ dòng Xiaomi 17 được chính thức mở bán. Chỉ trong 5 phút, sản phẩm đã lập kỷ lục mới về doanh số trong ngày đầu đối với các mẫu điện thoại nội địa ở mọi phân khúc giá năm 2025.

Đáng chú ý, phiên bản Xiaomi 17 Pro Max chiếm hơn 50% tổng doanh số của thế hệ flagship mới. Thiết bị này đồng thời phá vỡ kỷ lục về doanh số trong ngày đầu tiên của tất cả dòng smartphone nội địa ra mắt trong năm nay. Thành tích này cho thấy sức hút đặc biệt của mẫu cao cấp nhất trong thế hệ smartphone mới.