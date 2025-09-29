iPhone gập sẽ siêu đắt

Apple có thể ra mắt iPhone màn hình gập vào cuối năm sau, thiết kế mỏng nhẹ lấy cảm hứng từ iPhone Air nhưng giá dự kiến vượt mốc 2.000 USD.

iPhone gập có mức giá vượt quá 2.000 USD. Ảnh: MacTrast.

Thông tin về mẫu iPhone màn hình gập tiếp tục xuất hiện sau khi Apple ra mắt dòng iPhone 17, dù công ty chưa đưa ra xác nhận chính thức. Theo bản tin Power On của tác giả Mark Gurman, thiết bị này có thể trông như 2 chiếc iPhone Air ghép vào nhau, mang lại kiểu dáng mỏng và khác biệt so với những mẫu gập đang có trên thị trường.

iPhone Air hiện chỉ dày 5,6 mm, do đó nếu Apple áp dụng ngôn ngữ thiết kế này, mẫu iPhone gập có thể mỏng hơn nhiều đối thủ. Dù vậy, Gurman cho rằng thiết bị vẫn sẽ dày hơn Google Pixel 10 Pro Fold (10,8 mm) và Samsung Galaxy Z Fold7 (8,9 mm). Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo lại dự đoán iPhone gập khi mở ra có thể chỉ dày khoảng 4,5 mm, tức mỏng đáng kể so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Về giá bán, Gurman dự đoán sản phẩm sẽ khởi điểm từ 2.000 USD , cao hơn mức giá hiện tại của Pixel Fold. Mức giá này phản ánh vị thế của Apple trong phân khúc cao cấp, đồng thời cho thấy iPhone gập có thể hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho công nghệ mới.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở độ bền. Gurman cho biết Táo khuyết có thể sử dụng khung titan cho iPhone gập, tương tự iPhone Air. Trước đó, cả kênh YouTube JerryRigEverything và nhóm iFixit đều đánh giá vật liệu này giúp thiết bị chắc chắn hơn so với nhôm truyền thống. Đây là yếu tố quan trọng bởi điện thoại màn hình gập thường bị đặt dấu hỏi về khả năng chịu lực và độ bền sau thời gian dài sử dụng.

iFixit cũng từng chấm iPhone Air 7/10 điểm về khả năng sửa chữa, cao hơn đáng kể so với Pixel Fold và Galaxy Z Fold7 (đều chỉ đạt 3/10 điểm). Thành công này đến từ việc Apple thiết kế lại bố cục bên trong, đưa bo mạch chủ lên vị trí cao hơn để tối ưu không gian. Nếu iPhone gập duy trì được sự cân bằng giữa mỏng nhẹ, bền bỉ và dễ sửa chữa, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trên thị trường điện thoại gập.

Hiện Apple chưa tiết lộ thời điểm ra mắt sản phẩm. Theo Bloomberg, mẫu iPhone gập có thể được giới thiệu sớm nhất vào cuối năm sau.