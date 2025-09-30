Nhập viện, lỡ chuyến bay vì nhẫn Samsung bị phồng pin

Samsung thừa nhận đã xảy ra sự cố hiếm gặp về việc nhẫn Galaxy Ring bị phồng lên và khiến một YouTuber phải vào viện, đồng thời lỡ chuyến bay.

Mặt trong của chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring phồng lên, khiến người dùng không thể tháo ra khỏi tay. Ảnh: X/ZONEofTECH.

Ngày 29/9, YouTuber công nghệ Daniel Rotar đăng lên X hình ảnh nhẫn Galaxy Ring biến dạng khiến anh không thể tháo khỏi ngón tay.

Theo bài viết, hiện tượng phồng bắt đầu trong khi Rotar đang chuẩn bị lên máy bay. Anh cho biết chiếc nhẫn gây đau và không thể tháo ra, đồng thời gắn thẻ các tài khoản Samsung để tìm kiếm sự giúp đỡ. Một bức ảnh cận cảnh được đăng ngay sau đó cho thấy phần vỏ bên trong đã bị tách ra.

Cập nhật vài giờ sau đó, YouTuber này cho biết đã bị từ chối lên máy bay và phải đến bệnh viện mới tháo được nhẫn.

Rotar giải thích thêm rằng các y tá phải đã phải sử dụng đá để giảm sưng và một chất bôi trơn y tế để có thể đưa thiết bị ra. Trước đó, anh nỗ lực tháo chiếc nhẫn bằng xà phòng và kem dưỡng da tay tại sân bay, nhưng càng làm mọi việc tồi tệ hơn và thậm chí còn khiến pin bị phồng thêm.

Những bức ảnh chụp sau khi thiết bị đeo đã được tháo ra cho thấy các bộ phận bên trong của Galaxy Ring bị biến dạng rõ rệt. Rotar tóm tắt kinh nghiệm một cách thẳng thắn rằng sẽ không bao giờ đeo nhẫn thông minh nữa.

Hình ảnh chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring bị biến dạng trên tay của YouTuber công nghệ Daniel Rotar. Ảnh: X/ZONEofTECH.

Phản hồi với Android Authority, Samsung thừa nhận đây là sự cố hiếm gặp. “An toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, và chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với ông Rotar để thu hồi sản phẩm và tìm hiểu về các mối lo ngại”, đại diện Samsung cho biết.

Nhẫn thông minh Galaxy Ring được Samsung ra mắt tháng 7/2024 với thiết kế nhỏ gọn, khối lượng chỉ 2,3 g. Tính năng chính của Galaxy Ring liên quan đến sức khỏe, hoạt động thể chất với kích thước nhỏ gọn, các cảm biến phục vụ theo dõi cả ngày.

Trong đó, chế độ Energy Score sử dụng Galaxy AI để tính toán năng lượng của người dùng dựa trên giấc ngủ, hoạt động, nhịp tim và biến thiên nhịp tim khi ngủ.