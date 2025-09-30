Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ

iPhone 17 gặp vấn đề lạ

  • Thứ ba, 30/9/2025 16:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều mẫu iPhone 17 trưng bày tại Apple Store xuất hiện vết xước, khiến nhân viên cửa hàng phải thay đổi chân đế MagSafe và tăng cường vệ sinh để khắc phục.

Một số mẫu iPhone 17 Pro Max, iPhone Air trưng bày xuất hiện vết xước ở mặt lưng. Ảnh: 9to5Mac.

Ngay sau khi iPhone 17 được mở bán, một số khách hàng đã phản ánh về tình trạng mặt kính sau và cụm camera dễ bị trầy xước. Những dấu vết này xuất hiện rõ nhất trên các máy trưng bày tại Apple Store, khiến nhiều người lo ngại về độ bền của sản phẩm.

Theo ghi nhận của 9to5Mac, Apple cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ chân đế MagSafe dùng để cố định iPhone tại cửa hàng. Sau thời gian dài sử dụng, phần vòng kim loại trên đế sạc này bị mòn, để lại dấu hằn trên bề mặt máy. Apple khẳng định đây không phải là vết xước vĩnh viễn do vật liệu bên ngoài mà chỉ là cặn từ chân đế bám sang điện thoại và có thể được loại bỏ khi vệ sinh máy.

“Những khiếm khuyết này liên quan đến sự mài mòn của chân đế MagSafe. Các mẫu iPhone khác, bao gồm cả iPhone 16, cũng gặp vấn đề tương tự tại một số cửa hàng”, đại diện Apple nói với 9to5Mac.

Để hạn chế tình trạng này, Apple bắt đầu triển khai 2 giải pháp. Trước hết, một số Apple Store đã lắp thêm vòng silicon quanh mép quầy trưng bày, nhằm giảm ma sát trực tiếp giữa điện thoại và bề mặt kim loại. Cách làm này được ghi nhận tại cửa hàng mới khai trương ở Ginza (Nhật Bản).

Song song, Táo khuyết cũng yêu cầu nhân viên tăng tần suất vệ sinh các máy trưng bày. Theo tác giả Mark Gurman của Bloomberg, nhà sản xuất iPhone đã hướng dẫn nhân viên pha thêm một loại muối vào dung dịch tẩy rửa thông thường để xử lý các vết bám từ chân đế MagSafe. Dù Apple không tiết lộ chi tiết công thức, Gurman cho biết hỗn hợp này giúp loại bỏ dấu hằn tốt hơn so với nước hoặc cồn.

Thực tế, một số người dùng thử nghiệm cách làm tương tự tại nhà cho biết họ có thể làm sạch vết bẩn trên iPhone bằng dung dịch nước pha muối biển. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy từng trường hợp và chưa có xác nhận chính thức từ Apple về việc khuyến nghị sử dụng phương pháp này.

Hiện tại, các biện pháp trên chỉ nhằm xử lý tình trạng trầy xước trên máy trưng bày tại cửa hàng. Apple chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến việc bảo hành hoặc hỗ trợ đối với sản phẩm của khách hàng đã mua về.

Minh Hoàng

