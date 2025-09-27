Khác biệt lớn trên iPhone 17 Pro

Dù Apple đã tự sản xuất được modem 5G, iPhone 17, iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn sử dụng modem Qualcomm của bên thứ ba.

iPhone 17 Air sử dụng modem C1X, tốc độ cao hơn gấp đôi C1, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30% so với modem của iPhone 16 Pro. Ảnh: CNN.

Năm 2025 đánh dấu sự đột phá của Apple khi đã tung ra không chỉ một mà là hai modem di động hoàn toàn mới do hãng tự phát triển. Sau nhiều năm phát triển, modem 5G đầu tiên của Apple có tên C1 đã ra mắt vào đầu năm nay trên iPhone 16e.

Mới đây nhất, iPhone 17 Air siêu mỏng sử dụng modem C1X, tốc độ cao hơn gấp đôi C1, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30% so với modem của iPhone 16 Pro. Đây cũng là thiết bị đầu tiên trang bị chip N1 do Apple tự phát triển, phục vụ Wi-Fi và Bluetooth.

Phóng viên Allison Johnson từ The Verge cho biết trải nghiệm của cô hoàn toàn bình thường với modem C1X và chip N1. Đây là bước tiến tiếp theo của Apple trong tự chủ phần cứng sản phẩm, không còn phụ thuộc các đối tác như Qualcomm.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu suất tốt của các modem chip tự sản xuất, iPhone 17, iPhone 17 Pro và Pro Max đều sử dụng modem Qualcomm của bên thứ ba.

Trả lời thông tin này này, Arun Mathias, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ phần mềm không dây của Apple, trấn an người dùng sẽ sớm thấy các giải pháp di động của hãng trong nhiều sản phẩm hơn.

"Chúng tôi thực sự tập trung vào những gì cần thiết cho iPhone Air. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những sản phẩm tuyệt vời với iPhone 17 và iPhone 17 Pro. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy các giải pháp di động của Apple trong nhiều sản phẩm hơn”, Mathias nói.

9to5Mac nhận định tuyên bố này ngụ ý rằng việc triển khai modem nội bộ của Apple đang được tiến hành một cách cẩn thận và có chọn lọc. Điều này có lẽ xuất phát từ những thách thức về khả năng sản xuất quy mô lớn đối với các mẫu flagship quan trọng, bất chấp phản hồi về hiệu suất là khả quan.