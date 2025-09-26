Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump định giá TikTok 14 tỷ USD, chốt phương án bán cho Mỹ

  • Thứ sáu, 26/9/2025 09:18 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Liên minh các nhà đầu tư Mỹ cùng quỹ từ UAE dự kiến tiếp quản phiên bản TikTok tại Mỹ, sau khi chính quyền Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm tránh nguy cơ cấm ứng dụng này.

TikTok Mỹ sẽ được tiếp quản bởi một liên minh của các nhà đầu tư Mỹ cùng quỹ từ UAE. Ảnh: CBS News.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm tạo cơ sở pháp lý cho liên minh các nhà đầu tư tiếp quản và vận hành một phiên bản TikTok tại Mỹ, tách biệt với công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng nỗ lực tìm kiếm đối tác trong nước và ngoài Trung Quốc để duy trì sự tồn tại của nền tảng mạng xã hội phổ biến này tại Mỹ. Theo Phó Tổng thống JD Vance, một phiên bản TikTok Mỹ có thể được định giá khoảng 14 tỷ USD sau khi thỏa thuận hoàn tất.

Trước đó, TikTok đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ từ tháng 1, sau khi Quốc hội thông qua luật cấm ứng dụng vì lo ngại Bắc Kinh có thể khai thác dữ liệu người dùng hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần trì hoãn việc thi hành lệnh cấm. Sắc lệnh mới cho phép các bên tham gia đàm phán thêm thời gian đến giữa tháng 1/2026 để chốt thỏa thuận.

“Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc người Mỹ vẫn có thể dùng TikTok, nhưng với mức độ an toàn cao hơn trước đây. Dữ liệu sẽ được bảo mật và không bị lợi dụng cho mục đích tuyên truyền”, ông Vance nói.

Ngày 16/9, ông Trump khẳng định các nhà đầu tư tham gia đều là “những công ty và cá nhân Mỹ hàng đầu”. Tuy nhiên, theo nguồn tin am hiểu, liên minh này còn có sự tham gia của MGX, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Bên cạnh đó, các tập đoàn công nghệ và đầu tư lớn tại Mỹ như Oracle, Silver Lake cùng ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và Giám đốc điều hành Michael Dell cũng có mặt trong danh sách.

MGX hiện chưa đưa ra bình luận. Fox Corporation và BDT & MSD Partners của ông Dell cũng từ chối phản hồi.

Khoản góp vốn của MGX tiếp nối chuỗi hoạt động tài chính quy mô lớn của UAE tại Mỹ. Trước đó, các quan chức nước này cam kết đầu tư 1.400 tỷ USD vào kinh tế Mỹ trong thập kỷ tới. Quỹ đầu tư này cũng từng rót 2 tỷ USD vào một công ty khởi nghiệp tiền mã hoá do gia đình ông Trump sáng lập.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh UAE muốn mở rộng khả năng tiếp cận chip AI. Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Biden từng hạn chế việc bán chip cho UAE vì lo ngại quan hệ của nước này với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Abu Dhabi hồi tháng 5, ôngTrump đã đồng ý bán 500.000 chip AI để xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn hàng đầu thế giới.

Oracle, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và cũng là một trong những nhà đầu tư TikTok, sẽ chịu trách nhiệm triển khai trung tâm dữ liệu này với tổng chi phí khoảng 20 tỷ USD. Silver Lake, một đối tác khác, hiện có cổ phần trong G42, công ty AI lớn tại UAE.

Trong khi đó, ông Trump tiết lộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý với “khuôn khổ giải pháp” cho TikTok. Nếu thành công, thương vụ sẽ mở ra chương mới cho nền tảng video ngắn tại Mỹ, vừa đảm bảo quyền lợi người dùng, vừa phản ánh sự ảnh hưởng phức tạp của chính trị quốc tế.

  Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

