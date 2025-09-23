Người Mỹ dùng TikTok khác thế giới

Một bản sao thuật toán sẽ được bảo mật và tái huấn luyện bởi các công ty Mỹ. Bytedance và Trung Quốc sẽ không còn quyền kiểm soát hoàn toàn như trước.

TikTok sẽ được phía Mỹ sở hữu 80%. Ảnh: Reuters.

Nhằm ngăn chặn lệnh cấm TikTok tại Mỹ, chính quyền Trump đã tìm ra người mua cho ứng dụng này. Vào ngày 22/9, Nhà Trắng nói rất chắc chắn rằng việc tách TikTok Mỹ ra khỏi ByteDance, công ty mẹ tại Trung Quốc, sẽ được hoàn tất theo một sắc lệnh do ông Trump ký.

Tập đoàn phần mềm Oracle sẽ giám sát vấn đề an ninh dữ liệu của người dùng Mỹ và theo dõi các thay đổi, cập nhật đối với công cụ đề xuất đứng sau nguồn cấp dữ liệu của TikTok. Một bản sao của thuật toán, sẽ được cấp phép từ Trung Quốc cho một nhóm nhà đầu tư Mỹ phụ trách vận hành, theo NYT.

Oracle, cùng với công ty cổ phần tư nhân Silver Lake, sẽ rót vốn vào TikTok phiên bản Mỹ. Dữ liệu sẽ được bảo mật trong nước, và Oracle sẽ chịu trách nhiệm giám sát, nằm ngoài sự kiểm soát của ByteDance. Nhà phát triển phiên bản Mỹ sẽ tiến hành tái huấn luyện bản sao dữ liệu người dùng, và không cho phép phía Trung Quốc tiếp cận.

Thỏa thuận này nhằm đáp ứng yêu cầu của một đạo luật cấm TikTok tại Mỹ nếu ByteDance không từ bỏ quyền kiểm soát ứng dụng. Các nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia, cho rằng Bắc Kinh có thể lan truyền hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ nếu tiếp tục sở hữu. Tuần trước, ông Trump đã gia hạn thời hạn thi hành luật này lần thứ tư.

Việc ai kiểm soát thuật toán đã trở thành vấn đề quan trọng trong các buổi tranh luận. Luật pháp Trung Quốc quy định rằng công cụ này phải dưới tay chính quyền nước này. Tuy nhiên, phía Mỹ yêu cầu TikTok phải cắt đứt mọi quan hệ vận hành với ByteDance, “bao gồm cả bất kỳ sự hợp tác nào liên quan đến việc vận hành thuật toán gợi ý nội dung”.

Ông Trump và các quan chức trong chính quyền đã thảo luận về một thỏa thuận trao cho các nhà đầu tư phương Tây quyền chi phối hoạt động của TikTok tại Mỹ. Theo các điều khoản, các công ty Mỹ sẽ nắm khoảng 80% cổ phần của phiên bản TikTok mới này, trong khi ByteDance và các nhà đầu tư Trung Quốc khác chỉ nắm dưới 20%.

Mặc dù có khung thỏa thuận, Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận. Việc ký kết chính thức và phê duyệt quy định vẫn là điểm cần hoàn thiện. Ngày 22/9, các quan chức cho biết rằng Tổng thống Mỹ sẽ gia hạn thêm 120 ngày để có đủ thời gian cho giao dịch diễn ra.

Cũng trong hôm đó, Oracle đã thăng chức cho hai giám đốc điều hành Clay Magouyrk và Mike Sicilia trở thành đồng Giám đốc điều hành của công ty. Tổng giám đốc hiện tại, Safra Catz, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị của Oracle.

Với vai trò quản lý dữ liệu, thuật toán, và dịch vụ điện toán đám mây liên quan, Oracle có thể thu thêm doanh thu hàng năm lớn từ thương vụ này, ước tính hàng hàng trăm triệu USD. Giá cổ đông Oracle cũng đã tăng lên sau khi tin này được công bố.