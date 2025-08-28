TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

ByteDance dự kiến tiếp tục triển khai chương trình mua lại cổ phiếu nhân viên, động thái giúp công ty tự định giá hơn 330 tỷ USD.

Logo của ByteDance. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Reuters, ByteDance, chủ sở hữu ứng dụng TikTok, có kế hoạch tiếp tục mua lại cổ phiếu từ nhân viên. Thông qua đợt triển khai mới, công ty tự định giá ở mức 330 tỷ USD nhờ doanh thu tiếp tục tăng trưởng.

ByteDance dự định trả nhân viên 200,41 USD /cổ phiếu, tăng 5,5% so với mức 189,90 USD trong đợt mua lại cách đây 6 tháng, vốn định giá công ty khoảng 315 tỷ USD .

Đợt mua lại cổ phiếu mới diễn ra trong bối cảnh ByteDance củng cố vị thế công ty truyền thông xã hội có doanh thu lớn nhất thế giới.

Nguồn tin cho biết doanh thu quý II của ByteDance đạt khoảng 48 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phần lớn đến từ Trung Quốc khi công ty tiếp tục đối mặt áp lực thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ.

Trước đó, ByteDance ghi nhận doanh thu hơn 43 tỷ USD trong quý I. Để so sánh, doanh thu của Meta trong cùng giai đoạn là 42,3 tỷ USD . Cả 2 duy trì đà tăng trưởng hơn 20% trong quý II nhờ nhu cầu quảng cáo lớn.

Chương trình mua lại cổ phiếu mỗi 6 tháng của ByteDance cho phép nhân viên bán một số cổ phiếu, thể hiện bảng cân đối kế toán tốt nhờ hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế liên tục mở rộng.

Khác với phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Reuters cho biết việc các công ty tư nhân quy mô lớn thường xuyên mua lại cổ phiếu giúp giữ chân, cung cấp thanh khoản cho nhân viên mà không cần thoái vốn.

Hiện tại, nhiều công ty như SpaceX và OpenAI sử dụng vốn đầu tư bên ngoài để mua lại cổ phiếu. Trong khi đó, ByteDance tận dụng nguồn lực tài chính riêng, cho thấy sự linh hoạt và biên lợi nhuận tốt.

Không chỉ trong lĩnh vực truyền thông, ByteDance được xem là một trong những công ty AI hàng đầu Trung Quốc. Doanh nghiệp này đầu tư hàng tỷ USD mua chip Nvidia, xây dựng cơ sở hạ tầng và tự phát triển mô hình AI.

Logo của TikTok. Ảnh: Bloomberg.

Dù doanh thu cao hơn, định giá của ByteDance vẫn chưa bằng 1/5 so với vốn hóa thị trường của Meta (khoảng 1.900 tỷ USD ). Công ty đang chịu áp lực lớn từ chính phủ Mỹ, liên quan đến sở hữu ứng dụng TikTok.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ thông qua luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi chi nhánh TikTok Mỹ trước ngày 19/1/2025. Tổng thống Donald Trump nhiều lần gia hạn cho TikTok, đợt mới nhất cho phép kéo dài thời gian đến ngày 17/9.

Nguồn tin từ Reuters cho biết ByteDance nhìn chung có lãi, song hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ đến nay vẫn thua lỗ. Nếu phải thoái vốn, phần lớn vốn sở hữu TikTok Mỹ dự kiến được chuyển về một liên doanh thuộc các nhà đầu từ Mỹ, trong khi ByteDance chỉ nắm lượng nhỏ cổ phần.

Vài cái tên nổi bật của liên doanh gồm các cổ đông hiện tại của ByteDance như Susquehanna International Group, General Atlantic, KKR và Andreessen Horowitz. Trong khi đó, Blackstone đã rút lui sau nhiều lần thỏa thuận bị hoãn.

Đợt mua lại cổ phiếu mới từ ByteDance cũng có thể giúp củng cố tinh thần cho nhân viên TikTok tại Mỹ, những người lo ngại về tương lai ứng dụng. Tin đồn cho biết TikTok đang phát triển ứng dụng mới cho thị trường Mỹ, dù chưa rõ kế hoạch có bất cứ tiến triển hay không.