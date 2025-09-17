Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ diện chủ mới của TikTok tại Mỹ

  • Thứ tư, 17/9/2025 10:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoạt động kinh doanh tại Mỹ của TikTok sẽ được kiểm soát bởi một tập đoàn đầu tư bao gồm Oracle, Silver Lake và Andreessen Horowitz nắm giữ 80% cổ phần.

Oracle sẽ là chủ mới của TikTok tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo WSJ, trong khuôn khổ đàm phán Mỹ - Trung ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok, hoạt động kinh doanh tại Mỹ của nền tảng mạng xã hội này sẽ được kiểm soát bởi một tập đoàn đầu tư bao gồm Oracle, Silver Lake và Andreessen Horowitz.

Cụ thể, theo thỏa thuận, một thực thể mới ở Mỹ sẽ được thành lập vận hành TikTok. Nguồn tin tiết lộ, các nhà đầu tư Mỹ nắm giữ khoảng 80% cổ phần, trong khi các cổ đông Trung Quốc sở hữu phần còn lại.

Ngoài ra, tập đoạn đầu tư vận hành TikTok cũng sẽ có một ban giám đốc do người Mỹ chiếm ưu thế với một thành viên được chỉ định bởi chính phủ nước này.

Người dùng TikTok tại Mỹ sẽ được yêu cầu chuyển sang một ứng dụng mới đang được xây dựng và đang thử nghiệm.

WSJ dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ các kỹ sư của TikTok sẽ tạo lại một bộ thuật toán đề xuất nội dung cho ứng dụng, sử dụng công nghệ được cấp phép từ chính công ty mẹ ByteDance.

Gã khổng lồ phần mềm của Mỹ Oracle, một đối tác lâu năm của TikTok, sẽ xử lý dữ liệu người dùng tại các máy chủ ở Texas. Trong khi đó, Silver Lake, một công ty cổ phần tư nhân, và công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đều là những nhà đầu tư công nghệ lâu năm.

Ngày 14/9 (giờ địa phương), Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán ở Madrid (Tây Ban Nha) liên quan đến quan hệ thương mại và sở hữu vốn tại TikTok.

Cuộc gặp tại Madrid đánh dấu vòng tiếp xúc trực tiếp thứ 4 trong 4 tháng qua giữa phái đoàn hai nước tại châu Âu, nhằm thảo luận về các vấn đề thương mại, từ hạ nhiệt thuế quan đến nối lại dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc sang Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nội dung thảo luận lần này gồm các vấn đề kinh tế và thương mại như thuế quan của Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok. Đây là lần đầu tiên nội dung về mạng xã hội này được đưa vào bàn bạc, và cũng sẽ là cơ sở để chính quyền ông Trump tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nền tảng.

