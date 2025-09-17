Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vấn đề lớn của YouTube

  • Thứ tư, 17/9/2025 07:13 (GMT+7)
Nhiều YouTuber phản ánh lượt xem giảm bất thường, với nghi vấn xuất phát từ việc nền tảng siết chặt người dùng bật trình chặn quảng cáo.

Công cụ chặn quảng cáo có thể khiến lượt xem trên kênh YouTube giảm. Ảnh: Bloomberg.

Trong khoảng một tháng qua, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube phản ánh tình trạng lượng người xem giảm bất thường. Nguyên nhân chưa được nền tảng xác nhận chính thức, song nhiều dữ liệu cho thấy công cụ chặn quảng cáo có thể là lời giải thích hợp lý nhất.

Từ giữa tháng 8, một số YouTuber ghi nhận số lượt xem thấp hơn đáng kể so với trước đó, thậm chí sụt 1/2 ở nhiều kênh. Điều này khiến cộng đồng đặt ra nhiều giả thuyết, từ lỗi hệ thống cho đến thay đổi thuật toán phân phối nội dung. Tuy nhiên, dấu hiệu rõ ràng nhất liên quan đến việc người dùng bật trình chặn quảng cáo khi truy cập nền tảng.

Josh Strife Hayes, một YouTuber nổi tiếng cho biết số lượt xem trên TV, điện thoại và máy tính bảng của anh không bị ảnh hưởng, trong khi lượt xem từ máy tính giảm khoảng 50% kể từ giữa tháng 8. TechLinked, kênh trực thuộc hệ sinh thái Linus Tech Tips, cũng ghi nhận số liệu tương tự.

Google gần đây đã lên tiếng, gián tiếp thừa nhận mối liên hệ giữa tình trạng sụt giảm lượt xem và việc sử dụng trình chặn quảng cáo.

“Trình chặn quảng cáo và các tiện ích mở rộng khác có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của số lượt xem được báo cáo. Những kênh có nhiều khán giả dùng công cụ này có thể chứng kiến biến động lớn hơn khi các tiện ích được cập nhật”, thông báo từ YouTube nêu rõ.

Tuyên bố này bác bỏ suy đoán trước đó rằng hệ thống xác minh độ tuổi mới của YouTube gây ảnh hưởng đến lượt xem. Nền tảng cũng nhấn mạnh không có “vấn đề hệ thống nào tác động trực tiếp đến người sáng tạo”. Ngoài ra, nền tảng video số một toàn cầu cũng đưa ra thêm các lý do có thể khiến lượt xem biến động, như thói quen xem theo mùa hoặc sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Dù vậy, nhiều nhà sáng tạo cho rằng trình chặn quảng cáo mới là yếu tố then chốt. Linus Tech Tips nhận xét, trong khi số lượt xem giảm, doanh thu quảng cáo vẫn giữ nguyên. Điều này dẫn tới giả thuyết rằng lượt xem từ người dùng máy tính có bật trình chặn quảng cáo không được ghi nhận, song không làm thay đổi doanh thu từ những lượt xem hợp lệ.

Hiện YouTube chưa xác nhận trực tiếp vấn đề này, nhưng việc nền tảng ám chỉ trình chặn quảng cáo có thể ảnh hưởng đến số liệu càng củng cố nghi ngờ của cộng đồng sáng tạo nội dung.

