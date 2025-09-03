'Vua YouTube' sắp ra mắt smartphone

MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) được cho là sẽ ra mắt công ty điện thoại của riêng mình trong năm 2026.

MrBeast dự kiến cung cấp dịch vụ điện thoại di động sử dụng mạng lưới từ những nhà mạng lớn như AT&T, T-Mobile, và Verizon. Ảnh: Prime Video.

MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson), YouTuber nổi tiếng 27 tuổi được biết đến với những thử thách và quà tặng cho người xem hoành tráng, đang dấn thân vào một lĩnh vực mới khi được cho là sẽ ra mắt công ty điện thoại của riêng mình.

Cụ thể, theo Business Insider, dựa trên một bản trình bày đầu tư bị rò rỉ, trong năm 2026, YouTuber với hơn 400 triệu người đăng ký kênh chính đang lên kế hoạch ra mắt một dịch vụ điện thoại di động.

Ngoài làm điện thoại, nguồn tin này cũng báo cáo thêm về việc MrBeast và các giám đốc điều hành tại Beast Industries đang xem xét đầu tư cho cả lĩnh vực công nghệ tài chính và trò chơi di động.

Cụ thể, kế hoạch mới của YouTuber này bao gồm việc thành lập một nhà mạng di động ảo (MVNO), chiến lược cung cấp dịch vụ điện thoại di động sử dụng các mạng lưới hiện có từ những nhà mạng lớn như AT&T, T-Mobile, và Verizon.

Bằng cách hợp tác với một trong những nhà mạng này, MrBeast có thể cung cấp cước phí phải chăng và dịch vụ tốt mà không phải gánh chịu chi phí nếu tự xây dựng một mạng lưới di động.

Năm 2024, mảng kinh doanh phụ của MrBeast, công ty thực phẩm Feastables đã tạo ra khoảng 250 triệu USD doanh thu và hơn 20 triệu USD lợi nhuận, theo Bloomberg.

Trong khi đó, mảng kinh doanh truyền thông, bao gồm kênh YouTube và gameshow sinh tồn trên Prime Video, đã thua lỗ gần 80 triệu USD .

Không chỉ là "vua YouTube" khi cán đổ mốc 400 triệu người đăng ký, MrBeast còn trở thành nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên Internet khi giành vị trí số 1 trong danh sách Những nhà sáng tạo hàng đầu năm 2025 của Forbes.

Năm 2024, anh cũng đứng ở vị trí hàng đầu trong danh sách này, được mệnh danh là "vua" của sự hỗn loạn, những pha mạo hiểm và quà tặng đắt giá khi làm nội dung YouTube.

Với thu nhập ước tính 85 triệu USD trong năm 2025, hơn 634 triệu người theo dõi và một đế chế kinh doanh được xây dựng dựa trên những ý tưởng điên rồ, MrBeast vẫn đang ở trên đỉnh của YouTube.

Tuy nhiên, người đàn ông có sức ảnh hưởng này cũng đối diện với nhiều ồn ào. Tháng 9/2024, MrBeast đối mặt với vụ kiện dài 54 trang vì tạo ra “môi trường làm việc độc hại” trong trường quay Beast Games - chương trình truyền hình thực tế do Donaldson kết hợp với Amazon thực hiện.