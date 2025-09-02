40 máy quay, 100 người VTV phục vụ lễ diễu binh Quốc khánh

Đài Truyền hình Việt Nam triển khai hơn 40 máy quay và nhiều thiết bị hiện đại để đảm bảo chất lượng phát sóng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều cơ quan báo chí, truyền hình đã ghi lại được những khung hình rất ấn tượng. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo Thời báo VTV, công tác chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 khởi động từ tháng 6. Đạo diễn Bùi Thái Dương, Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV, được giao nhiệm vụ tổng đạo diễn cho sự kiện quan trọng này.

Hậu trường các buổi tác nghiệp của ê-kíp VTV. Ảnh: Thời báo VTV.

Quy mô chưa từng có

"Để 'set up' một guồng máy vận hành hiệu quả là khối lượng công việc khổng lồ", tổng đạo diễn chia sẻ với Thời báo VTV. Ekip bắt đầu từ việc vẽ sơ đồ máy quay, thiết bị cho từng khối diễu binh, diễu hành. Khối lượng công việc gồm từ khối đi bộ, khối xe, không quân cho tới hải quân trên biển.

Hậu trường các buổi tác nghiệp của ê-kíp VTV. Ảnh: Thời báo VTV.

Chương trình sử dụng hơn 40 máy quay chuyên dụng, 5-6 xe màu và một trạm trung tâm. Bên cạnh đó, VTV bổ sung các thiết bị đặc biệt như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam để tạo góc nhìn đa dạng. Đây được coi là một trong những lần Đài Truyền hình Việt Nam huy động lực lượng nhân sự lớn nhất, với hơn 100 người tham gia thực hiện.

Ngay từ giai đoạn đầu, đội ngũ đã phải tính toán từng tuyến đường, từng khối diễu binh một cách tỉ mỉ. "Chúng tôi phải lên kế hoạch từ sớm, ngay cả khi chưa có thông tin chi tiết về các khối tham gia", đạo diễn Thái Dương chia sẻ thêm.

Học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Để đảm bảo chất lượng hình ảnh hoàn hảo tại Quảng trường Ba Đình, kỹ thuật viên Trung tâm Phim Truyền hình VTV thực hiện công tác đo sáng tỉ mỉ. Họ túc trực từ 6-10h sáng, theo dõi sự thay đổi ánh sáng theo từng khung giờ để chuẩn bị cho các tình huống.

Cảnh diễu binh trên biển. Ảnh: QCHQ.

Một mô hình 3D của Quảng trường Ba Đình đã được dựng lên. Giải pháp giúp toàn bộ ekip nghiên cứu địa hình, đưa ra quyết định góc máy chính xác. Với thời tiết Hà Nội diễn biến thất thường, đội ngũ kỹ thuật viên luôn túc trực bảo dưỡng, kiểm tra từng thiết bị thường xuyên.

VTV đã mời chuyên gia từ Nga - những người có kinh nghiệm thực hiện các chương trình diễu binh quy mô lớn - tham gia tư vấn. Điều này giúp đội ngũ Đài Truyền hình Việt Nam có cái nhìn đa chiều và xây dựng phương án góc máy, kỹ thuật tối ưu.

Từng động tác của các khối diễu binh, diễu hành được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đội ngũ theo sát các buổi luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn để xác định góc máy và thời điểm quay tốt nhất. Lần này có sự tham gia đặc biệt của khối diễu binh trên biển. VTV đã triển khai từ rất sớm và nhiều ngày để chuẩn bị cho phần hình ảnh này.

Áp lực truyền hình trực tiếp

"Làm truyền hình trực tiếp luôn là thử thách lớn, bởi không có cơ hội làm lại", đạo diễn Phú Trần, Ban Văn nghệ VTV chia sẻ.

"Chúng tôi hiểu rằng chỉ một giây sơ suất cũng có thể để lại tiếc nuối", Đạo diễn Bùi Thái Dương nhấn mạnh sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đài. Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Hải luôn cùng ekip trực tiếp giải quyết công việc. VTV huy động lực lượng nhân sự lớn cho chương trình này. Bên cạnh nhân sự chủ chốt, một đội ngũ dự phòng luôn túc trực để xử lý mọi tình huống kịp thời.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài THVN luôn chỉ đạo sát sao mọi phần việc. Ảnh: Thời báo VTV.

Ông Nghiêm Bá Hoài, Trưởng phòng Quay phim VFC VTV, phụ trách mảng hình ảnh phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với 10 góc máy đặc biệt. "Tôi chỉ mong muốn mang đến những thước phim đẹp nhất, xứng đáng nhất để khán giả cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng của đại lễ", ông Hoài chia sẻ.

Để có được những khung hình hoàn hảo, ekip phải chuẩn bị ngoài hiện trường từ nhiều tháng trước. "Có những góc máy, tôi đã đặt rồi nhưng vẫn chưa hài lòng, lại phải thay đổi", đạo diễn Bá Hoài nói.

Ngoài truyền tải hình ảnh trang trọng, ekip VTV còn mong muốn gửi gắm những thông điệp nhân văn về tình quân dân thắm thiết và sự đoàn kết của toàn dân tộc. Với mỗi cán bộ, nhân viên Đài, chương trình này không chỉ là nhiệm vụ mà trên hết là tinh thần quyết tâm và niềm tự hào được góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại.

Hậu trường cú máy 180 độ, lướt ngang qua các khối diễu binh Quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ clip hậu trường cảnh quay lướt ngang mượt mà qua các khối diễu binh sáng 2/9.