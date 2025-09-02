Đây là thay đổi dễ thấy nhất của của AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 nhiều khả năng sẽ được ra mắt chung với iPhone 17 trong sự kiện sắp tới, mang đến thiết kế tinh giản nhưng thực tế, đáp ứng nhu cầu người dùng.

Mẫu thiết kế khác biệt của dòng AirPods Pro. Ảnh: Macrumours.

AirPods Pro 3 đang là sản phẩm được người dùng mong đợi nhiều từ Apple, nhằm thay thế thế hệ thứ 2 vốn đã nằm trên kệ gần 3 năm. Theo leaker Majin Bu, mẫu tai nghe này sắp được Táo Khuyết ra mắt, với hộp sạc nhỏ hơn một chút và trang bị nút kết nối cảm ứng.

Dựa trên trao đổi với một nhà sản xuất phụ kiện lớn, chuyên gia tin đồn này cho biết hộp sạc của AirPods Pro 3 có thể nhỏ hơn một chút so với mẫu hiện tại, nhưng nhìn chung sẽ “gần như giống hệt” phiên bản trước. Nhà sản xuất ốp lưng AirPods này đã đưa họ một mẫu thử, cho thấy không có thay đổi đáng kể nào về kích thước.

“AirPods Pro 3 duy trì thiết kế quen thuộc, đảm bảo tương thích với các phụ kiện hiện có cũng như đáp ứng kỳ vọng về tính gọn nhẹ, tiện mang theo”, leaker cho biết. Một thay đổi được họ xác nhận nằm ở nút bấm kết nối truyền thống sẽ bị loại bỏ, nhằm giảm bớt những bộ phận cơ học dễ hao mòn và đơn giản hóa thiết kế tổng thể.

Thay vào đó, Apple sẽ tích hợp các thao tác cảm ứng mới ngày ở mặt trước hộp sạc, tương tự trên AirPods 4. Người dùng có thể thực hiện các cử chỉ trực quan, chẳng hạn như chạm để ghép nối nhanh tai nghe với iPhone hoặc thiết bị iOS khác. Nút cảm ứng này cũng được bổ sung thêm chức năng, như điều khiển phát nhạc và chỉnh âm lượng.

Kích thước rò rỉ của AirPods Pro 3. Ảnh: Majinbu Official.

Các nhà sản xuất phụ kiện không còn cần phải chừa khoảng trống cho nút bấm cơ học phía sau nữa. Điều này mang lại cảm giác rảnh tay hơn khi trải nghiệm, cũng như đồng bộ với hệ sinh thái ngày càng hướng đến tương tác cảm ứng của Apple. Thiết kế đeo dây vẫn được giữ lại, giúp tương thích với các phụ kiện hiện có đồng thời cho phép sử dụng dây đeo mới của Apple.

Dù có thiết kế tối giản hơn, Techradar cho rằng nó sẽ khiến trải nghiệm xấu đi. Mỗi khi AirPods bị lỗi, người dùng có thể ấn để khởi động lại. Nút bấm vật lý sẽ giúp cảm nhận được thao tác rõ ràng hơn.

Điều này cũng không nói lên nhiều về tổng thể AirPods Pro 3. Techradar kỳ vọng mẫu tai nghe sẽ có chất lượng âm thanh tốt hơn, khả năng chống ồn chủ động được cải thiện, chip H3 mới mạnh mẽ, đi kèm một số tính năng thông minh được tích hợp nhờ con chip này

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, AirPods Pro 3 nhiều khả năng sẽ được ra mắt trong sự kiện tháng 9 của Apple. Thời điểm này sẽ giúp AirPods Pro 3 xuất hiện cùng với các sản phẩm mới như iPhone 17, giúp tối đa hóa hiệu ứng thị trường.