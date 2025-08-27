Loạt máy có thể bị Apple 'khai tử' vào đầu tháng 9

Với sự kiện ra mắt 4 dòng iPhone 17 mới, Apple sẽ không còn bày bán một số mẫu điện thoại tại cửa hàng của mình nữa.

Apple sẽ không còn bán một số dòng điện thoại sau khi ra mắt iPhone 17. Ảnh: 9to5Mac.

Apple mới đây đã chính thức công bố sự kiện ra mắt iPhone 17 của mình. Khi phần cứng mới này xuất hiện, người dùng có thể kỳ vọng Táo Khuyết sẽ ngừng bán một số sản phẩm hiện tại.

iPhone 17 sẽ là tâm điểm của sự kiện, với sự ra mắt của 4 mẫu mới. Do đó, nhiều khả năng Apple sẽ ngừng kinh doanh 3 mẫu iPhone hiện vẫn còn trong cửa hàng của mình, theo 9to5Mac.

Đầu năm nay, Apple đã thay thế mẫu iPhone SE bằng chiếc iPhone 16e hiện đại hơn. Hiện tại, dòng iPhone giá rẻ này vẫn được cập nhật hàng năm, cho nên nó sẽ chưa bị khai tử.

Tuy nhiên, khả năng cao Apple sẽ ngừng bán iPhone 15 và iPhone 15 Plus sau khi sự kiện iPhone 17 kết thúc. Người dùng vẫn có thể tìm hai mẫu máy này tại các điểm phân phối, bán lẻ. Nếu thay đổi này diễn ra, lần đầu tiên tất cả mẫu iPhone do Apple bán ra sẽ đều hỗ trợ Apple Intelligence.

Ở phân khúc cao hơn, thông thường, Apple giữ lại hai mẫu flagship tiêu chuẩn với mức giảm giá khoảng 100 USD . Do đó, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ vẫn nằm trong danh mục sản phẩm. iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ là hai mẫu mới được đưa vào bày bán, thay thế vị trí flagship tiêu chuẩn.

Đối với các dòng Pro, cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ không còn được Apple bán nữa, thay vào đó là iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Khác với các mẫu tiêu chuẩn, Apple thường ngừng bán luôn các mẫu Pro sau một năm mà không giảm giá.

Hai dòng Pro có giá lần lượt là 1.049 và 1.199 USD , đã tính đến việc iPhone 17 Pro được đồn đoán sẽ tăng giá thêm 50 USD để đổi lại dung lượng lưu trữ gấp đôi. iPhone 17 Air sẽ cao hơn 50 USD so với mức giá ban đầu của iPhone 16 Plus. Một nhà phân tích còn dự đoán iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD .

Ngoài iPhone, còn có 3 sản phẩm khác dự kiến bị khai tử vào tháng tới, bao gồm Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 và có thể là AirPods Pro 2. Apple luôn thay mới dòng Series cho Apple Watch, và Apple Watch Ultra 2 đã ở trên kệ suốt hai năm, sau khi thay chỗ cho bản Ultra đời đầu.

AirPods Pro 2 cũng đã ra mắt từ năm 2022. Một tin đồn cho rằng mẫu tai nghe này vẫn sẽ tiếp tục được bán, với mức giá giữ nguyên hoặc giảm xuống, nếu như AirPods Pro 3 ra mắt ở mức giá cao hơn. Về dòng SE, hiện giờ vẫn chưa có nhiều tin đồn về bản mới nào để thay cho Apple Watch SE (gen 2).

Tóm lại, kể từ ngày 9/9, các mẫu điện thoại sẽ được Apple bày bán, gồm iPhone 16, 16e, 16 Plus, iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max.