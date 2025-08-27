Thiệp mời sự kiện iPhone 17 của Apple gây chú ý

Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng thiết kế logo dạng tương tác trực tiếp trên website chính thức, với tạo hình dạng trứng Phục sinh nhằm gây tò mò cho người dùng.

Logo tương tác trực tiếp của Apple khiến người dùng thích thú. Ảnh: Cult of Mac.

Apple vừa công bố sự kiện ra mắt iPhone 17, diễn ra vào ngày 9/9 với tên gọi “Awe Droping”. Cũng như mọi năm, logo của sự kiện đã được đăng tải trên trang chủ của Apple và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng lần này, thay vì chỉ là một thiết kế biểu tượng, logo lại được tích hợp yếu tố tương tác, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng và tạo nên một “trứng Phục sinh” thú vị.

Logo năm nay được xây dựng dựa trên hình ảnh quen thuộc của Apple nhưng cách điệu theo phong cách hồng ngoại, với các dải màu rực rỡ xoáy xung quanh. Trên mạng xã hội X, CEO Tim Cook chia sẻ đoạn video hoạt hình của logo, tiếp nối truyền thống của Táo khuyết khi biến logo sự kiện thành một tác phẩm đồ họa sinh động.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khi truy cập trực tiếp vào Apple.com bằng trình duyệt Safari, người dùng sẽ nhận ra logo không còn là một hình ảnh tĩnh hay đoạn phim lặp đi lặp lại, mà đã trở thành một thiết kế có thể chạm, kéo và thay đổi theo thao tác.

Khi người dùng di chuột hoặc chạm vào logo, các mảng màu lập tức xoay tròn và biến đổi theo chuyển động. Bất cứ vị trí nào dừng lại, trên màn hình sẽ phát sáng đỏ rực, kèm theo hiệu ứng vàng lấp lánh lan tỏa ra xung quanh. Nói cách khác, nhà sản xuất iPhone đã biến logo sự kiện thành một dạng “bản đồ nhiệt” phản ứng trực tiếp với hành động của người dùng. Tính năng này lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử các sự kiện ra mắt, khiến nhiều người hào hứng.

“Trứng Phục sinh” đặc biệt này được phát hiện và chia sẻ bởi Aaron Perris, một thành viên trong cộng đồng công nghệ. Chi tiết nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn. Nhiều người dùng sau đó đã thử tương tác với logo và chia sẻ trải nghiệm của mình, tạo ra một làn sóng bàn luận sôi nổi trước thềm sự kiện. Đây cũng là một cách làm gắn liền với phong cách truyền thông sáng tạo vốn là đặc trưng của công ty.

Đằng sau lớp đồ họa này, giới quan sát cho rằng Apple có thể đang gợi mở những tính năng liên quan đến màn hình, camera hoặc công nghệ hiển thị hồng ngoại trên iPhone 17. Tuy nhiên, đúng như truyền thống, công ty vẫn giữ kín toàn bộ chi tiết sản phẩm cho đến ngày ra mắt. Logo sự kiện chỉ đóng vai trò như một “mồi nhử”, kích thích trí tưởng tượng của người dùng và thúc đẩy sự lan tỏa trên mạng xã hội.

Sự kiện “Awe Droping” diễn ra vào ngày 9/9 (0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam) hứa hẹn là tâm điểm của ngành công nghệ toàn cầu. Ngoài iPhone 17, nhiều khả năng Apple sẽ giới thiệu thêm loạt sản phẩm và dịch vụ mới, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái của mình.