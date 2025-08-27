Bê bối tại Apple

Một nhóm nhân viên tố cáo lãnh đạo Apple có hành vi quấy rối, lời lẽ thiếu chuyên nghiệp nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Màn hình Apple Watch với 3 vòng tròn hoạt động đặc trưng. Ảnh: Bloomberg.

Jay Blahnik là một trong những huấn luyện viên thể hình nổi tiếng, làm việc tại Nike gần 20 năm trước khi chuyển sang Apple vào 2013 với vị trí phó chủ tịch công nghệ thể dục.

Blahnik là tác giả của 3 vòng tròn đặc trưng trên Apple Watch, đại diện thời gian tập thể dục, thời gian đứng và lượng calo đốt cháy trong ngày.

Với khẩu hiệu “Close Your Rings”, ý tưởng của Blahnik giúp thúc đẩy doanh số Apple Watch, sản phẩm mới đầu tiên của Táo khuyết từ khi Steve Jobs qua đời. Tuy nhiên trong quá trình ấy, Blahnik bị cáo buộc gây nên môi trường làm việc độc hại, thường xuyên lăng mạ, thao túng và phát ngôn không phù hợp với nhân viên.

Môi trường độc hại từ sếp lớn

Chia sẻ với New York Times, một số nhân viên và cựu nhân viên tại Apple cho biết những hành vi của Blahnik khiến ít nhất 10 người xin nghỉ phép dài hạn từ năm 2022, do gặp vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc y tế.

Trong khi đó, Apple được cho đã bảo vệ Blahnik sau cuộc điều tra nội bộ. Công ty đã giải quyết một khiếu nại cáo buộc Blahnik quấy rối tình dục, và đang xử lý vụ kiện khác từ nhân viên Mandana Mofidi, người tố cáo bị Blahnik bắt nạt.

Đơn kiện được Mofidi nộp lên Tòa án Cấp cao Quận Los Angeles năm 2024. Đơn kiện ghi rằng Blahnik vẫn tiếp tục công việc sau khi quan chức Apple cho rằng cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng về hành vi của ông.

Jay Blahnik trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Apple.

Trả lời phỏng vấn, một số nhân viên cho rằng Apple sẵn sàng bảo vệ lãnh đạo nổi tiếng thay vì giải quyết vấn đề của nhân sự bình thường.

“Chúng tôi rốt cuộc chẳng quan trọng gì cả… Tôi chưa làm việc tại nơi nào độc hại hơn thế”, Kayla Desautels, điều phối viên mạng xã hội của đội ngũ cho biết. Bà đã rời công ty vào năm ngoái sau khi tạm nghỉ vì sức khỏe tâm thần.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lance Lin của Apple cho biết công ty “rất coi trọng những mối lo ngại”, luôn cam kết tạo ra và duy trì môi trường làm việc tích cực, hòa nhập. Ông từ chối chia sẻ vấn đề của từng nhân viên do tôn trọng quyền riêng tư.

Trong hồ sơ pháp lý, Apple phủ nhận việc xảy ra “quấy rối, phân biệt đối xử, thù hằn hay bất cứ mối nguy hại khác”. Công ty nói rằng bà Mofidi đã nhận phản hồi, hướng dẫn liên quan đến những vấn đề chưa được giải quyết.

Giọt nước tràn ly

Giai đoạn năm 2017, Apple giao Blahnik phát triển gói thuê bao Apple Fitness+, giá 9,99 USD /tháng với các video luyện tập thể thao.

Dịch vụ chính thức ra mắt năm 2020 với khoảng 12 hoạt động tập luyện. Trong thời gian này, 9 nhân viên và cựu nhân viên cho biết Blahnik thường có phát ngôn thiếu chuyên nghiệp.

Trong cuộc họp năm 2021 về vận động viên trượt tuyết Ted Ligety, Blahnik được cho đã giỡn cợt với nhân viên về việc ngủ với Ligety. Trong lúc ghi hình các buổi tập, Blahnik cũng nói về vòng ba và ngực của các huấn luyện viên.

Mandana Mofidi. Ảnh: New York Times.

Mofidi và 3 cựu nhân viên khác kể lại sự việc Blahnik phát ngôn trước mặt một số nhân viên rằng vợ của một quản lý Fitness+ có lẽ ngoại tình bởi con trai của họ có màu tóc khác, và sử dụng từ ngữ thô tục khi đưa ra suy đoán này.

Một lần khác, Blahnik liếc nhìn Giám đốc Sáng tạo Wil Tidman và khen cách ăn mặc của ông. Trong cuộc gọi video với nhân viên, Blahnik đùa rằng Tidman có mối quan hệ với một nhà sản xuất nam.

2 nhân viên nói rằng Blahnik từng gửi một tin nhắn khiến Tidman cảm thấy khó chịu. Sau sự việc trên, Tidman xin nghỉ việc do sức khỏe. Ông thuê luật sư để viết đơn cáo buộc quấy rối tại Apple. Dù vậy, Tidman không khởi kiện mà chấp nhận dàn xếp với công ty.

Mofidi gia nhập bộ phận âm thanh tại Apple từ năm 2021. Ban đầu, kết quả công việc của cô được Blahnik đánh giá cao. Tuy nhiên trong phiếu đánh giá, Mofidi bày tỏ rằng lương của cô tăng ít hơn các đồng nghiệp nam, kể cả cấp dưới trực tiếp.

Trong đơn kiện, Mofidi mô tả rằng ngày làm việc tiếp theo, bộ phận nhân sự của Apple yêu cầu cô trình bày trước tổ điều tra về việc Blahnik có quấy rối ông Tidman hay không. Dù vậy, cô từ chối vì sợ bị Blahnik trả thù.

2 ngày tiếp theo, Mofidi và đội ngũ của cô làm việc với Blahnik về chương trình tập luyện “Time to Walk” trên Apple Fitness+. Khi cuộc họp chuyển sang việc một khách mời không kịp chọn nhạc để ghi hình, Blahnik nổi nóng và quát tháo Mofidi.

Trong cuộc họp, Kimberly Brooks, một cộng tác viên tự do, nói với Blahnik rằng ông không cần quát tháo mà hãy tôn trọng người khác. Theo Mofidi, câu chuyện trên đã khởi đầu chiến dịch kiện tụng kéo dài nhiều tháng.

Trả đũa nhân viên

Sau khi xảy ra chuyện, một trong những cấp dưới của Blahnik chỉ trích công việc của Mofidi. Trong email, người này ghi rằng cô chỉ đang che giấu hiệu suất làm việc kém. Dù vậy, Mofidi khẳng định những email được dựng lên để sa thải cô.

“Những trải nghiệm này khiến tôi cảm thấy cô lập, nhục nhã và thực sự rất đáng sợ”, Mofidi nhấn mạnh. Luật sư của cô cho biết việc “trà thù” nhân viên khi họ phàn nàn người khác với bộ phận nhân sự là bất hợp pháp.

Chris Neil và Nathan Olivarez-Giles, 2 đồng nghiệp của Mofidi, cũng trải qua sự việc tương tự và đã nghỉ việc. Với Mofidi, bà được Apple đưa ra 2 lựa chọn vào tháng 4/2023, nhận trợ cấp nghỉ việc hoặc tham gia chương trình cải thiện hiệu suất.

Apple Watch Ultra 2. Ảnh: Bloomberg.

Sau khi bày tỏ với bộ phận nhân sự về việc “bị trả thù”, Mofidi cho biết hành vi trên vẫn tiếp diễn bất chấp điều tra nội bộ.

“Ý đồ của họ chỉ để bắt nạt hoặc đe dọa tôi”, Mofidi cho biết.

Mofidi được chấp nhận nghỉ phép do sức khỏe sau khi Apple Wellness, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên công ty, phát hiện cô bị lo lắng và trầm cảm.

Trong thời gian nghỉ phép, bộ phận quan hệ nhân sự liên lạc với Mofidi, thông báo không thể xác nhận hành vi trả đũa của Blahnik sau khi trò chuyện với hơn 20 nhân viên khác.

Sau thời gian nghỉ phép, Mofidi yêu cầu chuyển sang bộ phận khác để tránh khỏi “môi trường độc hại tương tự”. Dù vậy, yêu cầu bị từ chối khiến cô phải nghỉ việc. Vụ kiện của Mofidi dự kiến được đưa ra xét xử vào năm 2027.