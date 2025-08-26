Apple ấn định ngày ra mắt iPhone 17

Đúng như dự đoán trước đó, Apple tổ chức sự kiện thường niên vào 0h ngày 10/9 (giờ Hà Nội). Như mọi năm, đây là thời điểm ra mắt iPhone mới.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro. Ảnh: fpt.

Tối 26/8 (giờ Hà Nội), Apple gửi thư mời và mở thông báo trên website chính thức về sự kiện sắp diễn ra. Thời gian được hãng cho biết là 10h ngày 9/9 (giờ Mỹ), tức 0h 10/9 tại Việt Nam. Sự kiện sẽ được tổ chức ở trụ sở Apple Park (California, Mỹ) và phát trực tuyến.

Những chi tiết hé mở về sản phẩm mới cũng không nhiều. Tên tiếng Anh của sự kiện là Awe dropping (tạm dịch: Đáng kinh ngạc), chưa tiết lộ gì cụ thể. Hình ảnh chủ đạo logo quả táo phát sáng, chuyển sắc giữa tông màu xanh dương và cam trên nền đen. Đây có thể là dụng ý nhắc đến màu cam mới của iPhone 17 Pro, theo nhiều bản dựng. Ngoài ra, hiệu ứng chuyển sắc cũng làm liên tưởng đến hoạt ảnh kích hoạt Siri mới.

Thư mời sự kiện của Apple. Ảnh: Apple.

Hãng đã trễ hẹn hơn một năm cho sản phẩm chủ lực này cũng như cuộc đua AI toàn cầu. Do vậy, người dùng và giới chuyên môn trông đợi về giải pháp trí tuệ nhân tạo công ty sẽ áp dụng. Gần đây, nhiều tin đồn cho biết Apple sẵn sàng tích hợp Gemini hay Perplexity để hoàn thiện Siri của mình.

Trước đó, theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, dòng iPhone 17 là thế hệ đầu tiên Apple bán ra ở Việt Nam cùng thời điểm với thế giới. Người dùng trong nước sẽ không còn phải chờ đợi sản phẩm lâu ngày như những năm trước. Thông tin nói trên được xác nhận bởi đại lý chính hãng của Apple, đơn vị phân phối và công ty truyền thông tham gia vào chương trình mở bán sắp tới.

“Sự kiện ra mắt sản phẩm sẽ diễn ra vào ngày 9/9. Sản phẩm bán ra sau đó 10 ngày, tức 19/9”, N.C., nhân viên của một nhà phân phối thiết bị Apple tại Việt Nam, nói với Tri Thức - Znews từ đầu tháng 8. Theo vị này, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào thứ ba hoặc thứ tư, ngay sau đó hãng mở đặt trước cho những thị trường ưu tiên.

Lịch giao hàng điện thoại của Táo khuyết được cố định vào thứ sáu, thường là tuần sau khi ra mắt, tức là sau khoảng 10 ngày. Như vậy, những tin đồn này đến nay đều chính xác.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Pro/Pro Max sẽ có thay đổi lớn ở thiết kế mặt sau. Đặc biệt, chiếc iPhone đắt tiền được hãng nâng cấp camera zoom. Giá của thiết bị cũng có khả năng tăng nhẹ so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài iPhone, Apple Watch, iPad mới cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại sự kiện tháng 9.