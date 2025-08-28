iPhone 17 hoàn toàn 'mất tích' khỏi đại lý chính hãng Việt Nam

Theo thỏa thuận với hãng, đối tác chính thức của Apple không có hoạt động bán hàng, truyền thông về iPhone mới trước ngày mở đặt trước.

Ảnh dựng iPhone 17 Pro. Ảnh: 9to5Mac.

Chỉ hơn một tuần nữa sự kiện Awe dropping của Apple sẽ diễn ra. Theo thông lệ, tháng 9 là lúc Táo khuyết công bố dòng sản phẩm quan trọng nhất trong năm. Thế hệ iPhone 17 sắp ra mắt được kỳ vọng với nhiều thay đổi, nâng cấp quan trọng ở ngoại hình và chức năng bên trong.

Thời gian sự kiện đến gần, đáng lẽ các đại lý trong nước phải gấp rút chuẩn bị, truyền thông cho sản phẩm quan trọng dịp cuối năm. Tuy nhiên, hiện không đơn vị AAR nào tại Việt Nam nhắc tên iPhone 17. Những thông tin đồn đoán, ảnh dựng từng được chia sẻ cũng không còn.

Ví dụ, khi tìm bài đăng về iPhone 17 trên trang Thế Giới Di Động, kết quả trả về là các gói bảo hành AppleCare+ đã ngừng kinh doanh. FPT Shop chỉ có thông tin về Táo khuyết gửi thư mời sự kiện, không bổ sung gì về iPhone mới.

Thực tế, đây không phải lần đầu việc này xảy ra. Ở các thế hệ iPhone 15-16, nhà bán lẻ trong nước, đối tác chính thức của Apple, đều chỉ quảng bá cho điện thoại mới sau khi chương trình đặt trước diễn ra, trước khi mở bán một tuần.

Các đối tác chính thức của Apple tại Việt Nam, không nhắc gì đến iPhone 17.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện một đại lý nhóm 1 (Tier-1) của Táo khuyết, cho biết đây là một phần trong thỏa thuận kinh doanh từ hãng, với các hệ thống. Theo đó, đôi bên cần tôn trọng kế hoạch phân phối của nhau, bao gồm việc không đề cập đến tin đồn, thông tin bên lề hay hình ảnh, thông số sản phẩm trước ngày mở đặt trước.

Đây cũng là quy định áp dụng trên toàn cầu của Táo khuyết. Tuy nhiên, nó có thể gây khó khăn cho người bán trong nước.

Các đối thủ của Apple khi bán hàng thường nới dài thời gian đặt trước. Con số trung bình là 14 ngày, có hãng mở đến 21-25 ngày. Giai đoạn này tạo khoảng trống để đại lý “chạy số”, quảng bá, truyền thông.

Ngoài ra, việc theo dõi trực tiếp phản ứng thị trường, số lượng đặt trước giúp nhà sản xuất và phía phân phối nắm được xu hướng khách hàng, điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Trong khi đó, thời gian đặt trước iPhone vài năm nay vẫn chỉ được duy trì là 7 ngày. Đồng thời, nhà bán lẻ cũng bị hạn chế các chương trình đặt hàng sớm, quảng cáo sản phẩm.

Một số đối tác trong nước từng vi phạm thỏa thuận, chạy chiến dịch trước ngày. Táo khuyết phản ứng mạnh tay bằng việc cắt giảm nguồn hàng cung ứng, ảnh hưởng lớn đến doanh số, khả năng cạnh tranh. Do vậy, những năm gần đây hiện tượng này hoàn toàn biến mất.

Tại sự kiện Awe dropping, Apple được đồn đoán sẽ giới thiệu 4 chiếc iPhone 17 cùng AirPods và Watch mới. Theo lịch trình, hãng bán dòng máy chủ lực sau đó 10 ngày, tức 19/9.