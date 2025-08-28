Google Dịch 'lột xác'

Google vừa công bố hai tính năng đột phá cho ứng dụng Google Dịch: dịch hội thoại trực tiếp và chế độ học ngôn ngữ. Hai tính năng này đều được phát triển dựa trên sức mạnh của mô hình AI Gemini.

Google Dịch đã được "lột xác" với 2 tính năng AI quan trọng. Ảnh: Die Neue Welle.

Theo Google, những mô hình AI này với "khả năng suy luận và đa phương thức tiên tiến" đã giúp biến Google Dịch từ một công cụ tra cứu thông thường thành một trợ lý hỗ trợ giao tiếp và học tập.

Tính năng dịch hội thoại trực tiếp được tích hợp trên cả hai nền tảng Android và iPhone, mang đến giải pháp giao tiếp tức thời và hiệu quả. Khi người dùng nhấn nút "Dịch trực tiếp", AI sẽ lắng nghe và dịch lời nói theo thời gian thực.

Bản dịch sẽ được đọc thành tiếng và hiển thị dưới dạng văn bản trên màn hình, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, tạo ra một cuộc trò chuyện trôi chảy và tự nhiên.

Sự vượt trội của tính năng này nằm ở khả năng xử lý thông minh của AI Gemini. Mô hình AI có thể chuyển đổi mượt mà giữa các người nói, nhận diện các quãng nghỉ tự nhiên và hiểu được nhiều giọng điệu, ngữ điệu khác nhau.

Đặc biệt, AI còn có khả năng lọc bỏ tiếng ồn xung quanh, đảm bảo bản dịch chất lượng cao ngay cả ở những nơi đông đúc như sân bay hay quán cà phê.

Tính năng này sẽ hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ ngay từ khi ra mắt, bao gồm tiếng Việt, Ả Rập, Pháp, Hindi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Tamil. Google cho biết người dùng tại Mỹ, Ấn Độ và Mexico sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm tính năng này. Cần lưu ý rằng tính năng này yêu cầu kết nối internet để hoạt động.

Bên cạnh tính năng dịch hội thoại, Google Dịch còn bổ sung chế độ học ngôn ngữ mới, phát triển dựa trên phản hồi của người dùng. Google cho biết, một phần ba người dùng hiện tại sử dụng Google Dịch để hỗ trợ việc học ngoại ngữ. Nhu cầu này đã thúc đẩy Google tích hợp tính năng học chuyên biệt ngay trong ứng dụng, thay vì ra mắt một ứng dụng độc lập.

Giao diện học tiếng Anh của Google Dịch. Ảnh: Google.

Chế độ luyện tập này tương tự ứng dụng Duolingo, cho phép người dùng rèn luyện kỹ năng nghe và nói. Sau khi thiết lập trình độ và mục tiêu cá nhân, AI sẽ tạo các kịch bản thực hành tùy chỉnh.

Các bài tập được xây dựng dựa trên tư vấn của chuyên gia và các nghiên cứu mới nhất về việc tiếp thu ngôn ngữ.

Các kịch bản có sẵn cũng được cung cấp, bao gồm giao tiếp trong công việc, tương tác hàng ngày, trò chuyện với gia đình, bạn bè và nhiều tình huống khác.

Trong quá trình luyện tập, AI sẽ theo dõi tiến độ và điều chỉnh bài tập theo thời gian thực để phù hợp với trình độ người dùng.

Chế độ này của Google Dịch hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm (beta) với một số giới hạn. Ban đầu, tính năng này còn hạn chế, chỉ dạy tiếng Pháp và Tây Ban Nha cho người nói tiếng Anh, cùng với tiếng Anh cho người nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Tuy nhiên, các tùy chọn ngôn ngữ sẽ được mở rộng trong tương lai.

Đáng chú ý, cả hai tính năng mới này đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng Google Dịch. Tuy nhiên, Google vẫn chưa công bố kế hoạch giá cụ thể cho chế độ luyện tập khi chính thức ra mắt.