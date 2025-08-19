Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phần mềm doanh nghiệp giá bằng 1/3 Microsoft, Google

  • Thứ ba, 19/8/2025 18:09 (GMT+7)
Hãng phần mềm Zoho nhắm đến thị trường Việt Nam bằng gói phần mềm giá rẻ, công năng tương tự Google Workplace hay Microsoft 365.

Zoho là công ty phần mềm có trụ sở chính ở Ấn Độ. Ảnh: Crecentech.

Trong thời kỳ chuyển đổi số, các dịch vụ phần mềm văn phòng là phần không thể thiếu với các doanh nghiệp Việt Nam. Với tiêu chuẩn ngày càng cao về bản quyền và chất lượng sản phẩm, chi phí này đối với nhiều công ty không phải nhỏ. Google với G Suite hay Microsoft 365 vẫn là những giải pháp quen thuộc với người dùng trong nước.

Gần đây, Zoho, công ty phần mềm đa quốc gia, trụ sở chính tại Ấn Độ, vừa mở văn phòng đầu tiên tại Việt Nam. Doanh nghiệp này nổi lên là một trong những bên cung cấp giải pháp trọn gói với chi phí rẻ nhất trên thị trường, nhắm đến đối tượng khách hàng tổ chức vừa và nhỏ. Ứng dụng của Zoho có giá bằng 1/3-1/5 phương án tương tự từ Google hay Microsoft.

Hãng cung cấp Zoho Workplace cơ bản, với 10 ứng dụng chính như email, soạn thảo, bảng tính, trình bày, lưu trữ và nhắn tin… Gói cao cấp Zoho One mở rộng đến 45 app, gồm các công cụ quản lý doanh nghiệp chi tiết hơn như CRM, quảng cáo, nhân sự, tài chính…

Phan mem doanh nghiep anh 1

Ông Gibu Mathew , Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Zoho.

Sản phẩm Workplace giá từ 3 USD/người dùng. Sản phẩm tương tự từ Microsoft 365 bắt đầu từ 6 USD để có ứng dụng Teams. Google Workplace Business Starter cũng bắt đầu từ 7 USD. Mức chi phí trả cho giải pháp từ công ty Ấn Độ rẻ hơn 37-57% trong trường hợp này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Gibu Mathew , Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Zoho cho biết công ty này xem trọng yếu tố bảo mật trong các sản phẩm. Họ cam kết không thu thập dữ liệu người dùng. Các máy chủ được công ty này tự xây dựng thay vì thuê dịch vụ ngoài, đảm bảo tự chủ, dễ mở rộng và an toàn.

“Chúng tôi có 14 trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Zoho chưa xây dựng datacenter ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã bảo kết nối cho các đối tác, không xảy ra tình trạng phản hồi chậm”, ông Gibu nói.

Tại Việt Nam, một số khách hàng tiêu biểu có sử dụng dịch vụ của Zoho được ông Gibu tiết lộ gồm Ngân hàng Quốc dân (NCB) hay Đại học RMIT Việt Nam.

Thị trường phần mềm doanh nghiệp là “miếng bánh” không ít doanh nghiệp công nghệ thông tin dòm ngó. Zoho hiện có ưu thế giá khi đặt cạnh các ông lớn như Microsoft, Google, tuy nhiên ở Việt Nam, nhiều start-up trong nước cũng dùng chiến lược chi phí thấp để tiếp cận người dùng. Base, Misa, FastWork là những đơn vị nội địa tham gia vào mảng này.

