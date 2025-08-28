Nguyên nhân bất ngờ khiến hàng loạt chìa khóa xe không sử dụng được

Gần đây, Cục Tần số vô tuyến điện liên tục phải xử lý can nhiễu từ các thiết bị làm tê liệt nhiều ô tô xe máy sử dụng smart key, gây bất cập cho người dân.

Thiết bị rung tại quán trà sữa bị lỗi. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện.

Từ cuối tháng 7, nhiều người dân và cán bộ làm việc tại khu vực trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (số 1, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng) phản ánh tình trạng các thiết bị khóa thông minh (smart key) của ôtô, xe máy bị vô hiệu hóa. Các phương tiện chỉ có thể khởi động khi được đưa ra ngoài phạm vi khoảng 50m tính từ khu vực này.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 20/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra và tìm nguyên nhân. Đến chiều 27/8, Cục Tần cho biết đã xử lý thành công nguồn nhiễu sóng xảy ra tại khu vực trên.

Nguyên nhân nằm ở thiết bị rung báo nhận món ở một quán trà sữa gần đó bị lỗi, phát tín hiệu làm nhiễu sóng. Kết quả đo kiểm và phân tích tín hiệu cho thấy thiết bị gây nhiễu là bộ báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được quán Mr Good Tea tại số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng sử dụng để thông báo khách nhận đồ uống.

“Thiết bị này gặp sự cố kỹ thuật, phát tín hiệu liên tục và gây nhiễu trực tiếp trên dải tần 433,05 - 434,79 MHz, vốn được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT", đơn vị kết luận. Ngay sau khi xử lý nguồn nhiễu, các thiết bị smart key trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại.

Trong năm 2024, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V cũng từng xử lý hai vụ việc tương tự tại Hải Phòng. Trường hợp thứ nhất xảy ra tại Nhà hàng Nhật Vạn 1 (số 303, đường Nguyễn Văn Linh), nguyên nhân do thiết bị điều khiển cửa cuốn bị lỗi, gây nhiễu sóng và ảnh hưởng đến hoạt động của khóa thông minh ô tô, xe máy.

Thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện.

Vụ thứ hai diễn ra tại khu vực Lô LK1, Chung cư Hoàng Huy, phường An Hải (xã An Đồng cũ), khi một thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu hoàn toàn đối với các smart key.

Ngày 24/8, tổ công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I đã tiến hành đo kiểm tại khu vực Kim Mã (Hà Nội) và xác định nguyên nhân là một thiết bị quét mã QR dùng để so sánh kết quả Vietlott. Thiết bị này bị lỗi, phát tín hiệu liên tục trên dải tần 433,05 – 434,79 MHz, vốn được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key.

Điểm chung của các thiết bị gây nhiễu này là đều không có tem hợp quy và không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Sau khi được xử lý, hoạt động của các phương tiện trong khu vực đã trở lại bình thường, không còn tình trạng nhiễu sóng.

Để phòng ngừa sự cố tương tự và đảm bảo an toàn tần số, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân và tổ chức chỉ nên mua, sử dụng các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng, đã được chứng nhận và công bố hợp quy, đồng thời có gắn tem hợp quy theo quy định.