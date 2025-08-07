Mạng di động Việt Nam tăng vị thế trên bản đồ thế giới

Việt Nam có tốc độ Internet di động 148.64 Mbps, xếp hạng 19 toàn cầu, thuộc nhóm tương đương các quốc gia phát triển.

Mạng di động Việt Nam thuộc nhóm có chất lượng cao trên thế giới. Ảnh: VT.

Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, mạng cáp quang băng thông rộng tốc độ cao, an toàn, bền vững, phủ sóng toàn quốc. hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng thông tin di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo.

Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đang đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ và chất lượng mạng di động cao trên thế giới.

Tốc độ mạng Việt Nam cải thiện đáng kể

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 6/2025 từ Ookla, Việt Nam đứng thứ 19 toàn cầu về tốc độ Internet di động. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 148.64 Mbps, tốc độ tải lên 33.58 Mbps và độ trễ 19 ms.

Đối với băng rộng cố định, Việt Nam cũng đạt hạng 19 với tốc độ tải xuống 232.75 Mbps, tốc độ tải lên 212.05 Mbps và độ trễ 4 ms.

Những con số này không chỉ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với năm 2018, khi tốc độ di động chỉ đạt 28.22 Mbps, mà còn khẳng định Việt Nam đang vươn lên top đầu trong khu vực Đông Nam Á, vượt xa các nước như Thái Lan (112.71 Mbps, hạng 37), Philippines (60.21 Mbps, hạng 65) hay Campuchia (52.98 Mbps, hạng 76) trong cùng giai đoạn, chỉ xếp sau Singapore và Malaysia theo dữ liệu lịch sử từ Ookla.

Nhà mạng Việt xếp thứ 3 thế giới

Trong các nhà mạng Việt Nam, Viettel đứng vị trí thứ 3 thế giới về chỉ số Speed Score với 82.56 điểm, chỉ xếp sau nhà mạng e& (UAE) và Ooredoo (Qatar), theo báo cáo của Ookla. Đáng chú ý, nhà mạng này vượt qua nhiều nhà mạng lớn như Singtel (Singapore) và SK Telecom (Hàn Quốc).

Speed Score được coi là chỉ số phản ánh chính xác chất lượng mạng, do đánh giá hiệu suất mạng dựa trên tất cả các công nghệ di động (3G, 4G và 5G) từ các thiết bị đầu cuối sử dụng chipset hiện đại.

Theo chỉ số Speed Score, nhà mạng Viettel của Việt Nam được xếp ở vị trí số 3. Ảnh: Ookla.

Dữ liệu được thu thập từ mọi khu vực, từ những khu vực thành thị trung tâm có sóng 5G tốc độ cao đến các khu vực ngoại ô, nông thôn phủ sóng 4G, và cả những nơi sóng 3G vẫn đóng vai trò duy trì kết nối. Do đó chỉ số này sẽ phản ánh chân thực nhất trải nghiệm hàng ngày của đại đa số khách hàng.

Viettel cho biết kết quả xếp hạng Speed Score thứ 3 thế giới đến từ năng lực kỹ thuật và chiến lược phát triển hạ tầng. Hầu hết mạng 5G toàn cầu hiện nay, bao gồm của Viettel, hoạt động theo kiến trúc không độc lập (NSA), phụ thuộc vào hạ tầng 4G. Chất lượng mạng 4G và khả năng chuyển giao liền mạch giữa 4G và 5G là yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng.

Một mạng 4G yếu hoặc cơ chế chuyển giao không hiệu quả sẽ ngay lập tức làm giảm chỉ số Speed Score tổng thể. Vì vậy, vị trí thứ 3 toàn cầu không chỉ chứng tỏ tốc độ mạng 5G của Viettel, mà còn khẳng định mạng 4G của đơn vị này có khả năng tích hợp, tối ưu tốt.

Tại Việt Nam, Viettel cũng sở hữu các giải pháp công nghệ tiên tiến như mạng riêng 5G (Private 5G) và dự kiến sẽ sản xuất, thử nghiệm thiết bị 6G trên mạng thực tế vào năm 2028 – 2030. Nhà mạng này xác định “Công nghệ mạng di động thế hệ sau 5G, 6G là một trong những công nghệ chiến lược được ưu tiên đầu tư hàng đầu”.

Nhà mạng có thị phần lớn thứ hai Việt Nam là Vinaphone cũng đã đạt được bước tiến mới khi đứng thứ 2 về tốc độ mạng 5G theo Ookla. Thứ hạng này được xác định dựa trên dữ liệu thu thập từ các thiết bị kết nối 5G.

Cùng với các cơ chế thí điểm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và các chính sách đặc biệt để thúc đẩy hạ tầng viễn thông được Bộ Khoa học Công nghệ đưa ra, ngành viễn thông Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu.