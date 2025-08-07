AI ‘vấy bẩn’ nội dung ngách trên mạng xã hội

Nội dung sai sự thật, chất lượng thấp tạo bởi AI đang xâm chiếm các ngách về trồng trọt, thời trang, âm nhạc trên mạng xã hội.

Tuần vừa qua, mạng xã hội đang xảy ra tranh cãi xoay quanh một video về những chú thỏ nhảy trên bạt nhún được tạo bởi AI. Đoạn clip khiến nhiều người vẫn tin là thật, cho thấy sự tinh vi của các mô hình AI trong việc tạo ra hình ảnh mô phỏng thế giới thực.

Hơn thế, đại diện các cộng đồng nhỏ khác cũng chia sẻ rằng nội dung AI đã xâm lấn kể cả những ngách ít người biết trên mạng xã hội. Sự xuất hiện này đã làm gián đoạn trải nghiệm và giảm niềm vui từ việc lướt điện thoại.

Thử thách phát hiện clip AI

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng như Instagram, Facebook, TikTok, nhận về hơn chục triệu lượt tương tác. Với bối cảnh buổi đêm, chất lượng hình ảnh khá kém như vừa được lấy từ camera an ninh của nhà dân, dễ khiến người xem không phân biệt thật giả.

Một số người đã phát hiện nội dung do AI vì đã có vài video tương tự được đăng tải trước đó, nhưng thay bằng các loài vật khác như gấu, chồn. Nhưng phần đông người xem khá hoang mang và bất ngờ khi biết sự thật.

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều người tìm đến các video động vật đáng yêu để giải tỏa căng thẳng. Khi xem, não sẽ tiết ra Dopamine và Oxytocin, tạo cảm giác hạnh phúc và tăng cường sức khỏe tinh thần.

Trong bài đăng của TikToker Olivia Dayton, cô nói rằng mình đã chia sẻ đoạn clip trên cho ít nhất 5 người họ hàng của mình. “Sau khi em trai tôi xác nhận những video này của AI, tôi cảm thấy như mình khi về già có khả năng cao sẽ bị lừa đảo bằng công nghệ cao”, Dayton cho biết.

Video của cô nhận về hơn 54 nghìn lượt thích, với nhiều bình luận đồng cảm. Một người an ủi cô, nói rằng mình cũng bị đoạn clip con gấu đánh lừa. Một bình luận khác cũng cho rằng chồng cô, người đã chia sẻ đoạn clip ấy, rất buồn sau khi biết đó là AI tạo sinh.

Len lỏi khắp cõi mạng

Không dừng lại ở đó, nội dung AI đã bắt đầu xâm nhập vào những ngách nhỏ hơn trên mạng xã hội như trồng trọt, đan lát thủ công. Nhiều người dù chỉ có ý quan tâm, vô tình đưa ra những lời khuyên về trồng trọt sai lệch mà họ nhận được từ ChatGPT.

Tình trạng thông tin sai lệch về chăm sóc cây trồng do chatbot AI và các ứng dụng tạo ra xảy ra khá phổ biến. Theo Casey Schmidt Ahl, Quản lý tương tác tại Colonial Gardens, một khách hàng đã tìm đến và hỏi về một giống cây lạ nhưng không có thực. Khi tìm trên mạng, cô chỉ thấy một hình ảnh của cây này trên nhiều trang web khác nhau mà không có thông tin chăm sóc cụ thể.

Việc chăm cây vốn từ lâu đã gắn liền với các mẹo dân gian và giả khoa học, Ahl giải thích. Cô cũng thường dùng nghiên cứu học thuật và hướng dẫn từ nhà vườn để làm tư liệu cho bài blog, trong khi không rõ thông tin từ các chatbot được lấy từ đâu.

Pinterest, nền tảng đề xuất ý tưởng, lối sống, xu hướng ngách từ người dùng, cũng bị nội dung AI xâm chiếm. Kẻ xấu đã tạo hàng loạt bài viết bằng AI, nhằm đánh lừa thuật toán, và kiếm từ quảng cáo hiển thị trên các trang đó.

Trải nghiệm người dùng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm hạn chế nguồn sáng tạo và cảm hứng thật sự. Một bình luận trên Reddit nói rằng anh đã dừng sử dụng Pinterest do 80% nội dung đề xuất khi tìm kiếm đều đến từ tài khoản AI.

Trong khi đang là nỗi lo lắng của nhiều người về tính nguyên bản, một thương hiệu nổi tiếng về thời trang đã công khai sử dụng AI. Trong ấn bản tháng 8, tạp chí Vogue đã sử dụng những bức ảnh quảng cáo thương hiệu Guess hoàn toàn do AI tạo ra. Đây là lần đầu trong lịch sử tạp chí có một người mẫu không phải người thật.

Cùng hoàn cảnh trên, Spotify, nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đang bị tố cho phép AI đăng tải bài hát giả mạo một cố nghệ sĩ mà chưa được gia đình hay nhãn hàng cho phép. Hiện tượng một số ban nhạc đạt triệu lượt nghe trên nền tảng bất ngờ bị phát hiện là AI cũng khiến nhiều người hoang mang về nội dung mình đang tiêu thụ.

Cả hai thương hiệu đang đối mặt với làn sóng tẩy chay, nhấn mạnh vào giá trị của con người trong lĩnh vực sáng tạo. Nhiều đọc giả của Vogue đã huỷ theo dõi, cho rằng “linh hồn thời trang” của hãng đang dần biến mất. Một số nghệ sĩ nổi bật trên Spotify đã rút nhạc khỏi nền tảng, nhằm giành lại sự công bằng trong âm nhạc cho nghệ sĩ thật.