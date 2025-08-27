Amazon muốn triển khai Internet vệ tinh tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ KH&CN đã có buổi nói chuyện với đại diện Amazon, hướng đến hoàn thiện hồ sơ dự án băng thông rộng của tập đoàn.

Amazon Kuiper là dự án Internet vệ tinh cho cá nhân và doanh nghiệp. Ảnh: Amazon.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ngày 26/8, Thứ trưởng Phạm Đức Long đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại diện Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế của Dự án Kuiper, dẫn đầu.

Nội dung trao đổi tập trung vào dự án Kuiper, một sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng qua vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), hướng tới hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và mở rộng kết nối số tại Việt Nam. Trong cuộc gặp, ông Gonzalo de Dios nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển của Amazon.

Về Dự án Kuiper, phía Amazon cho biết đây là dự án trọng điểm nhằm triển khai mạng lưới hơn 3.200 vệ tinh LEO. Dịch vụ này mang đến đường truyền Internet tốc độ cao (tối đa 400 Mbps cho cá nhân và 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, đặc biệt phục vụ các khu vực khó tiếp cận như vùng sâu, vùng xa hay hải đảo.

Hiện tại, Amazon đã phóng thành công 102 vệ tinh và đặt mục tiêu hoàn thiện tối thiểu 50% hệ thống vào năm 2026. Đây là giải pháp sử dụng băng tần Ka, đi kèm thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp các tính năng bảo mật từ AWS.

Đại diện của Bộ KH&CN và Amazon trong buổi làm việc. Ảnh: Bộ KH&CN.

Theo Bộ KH&CN, Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TPHCM. Bộ cũng thông tin rằng ngày 6/8, tập đoàn đa quốc gia trên đã nộp hồ sơ tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15.

Kế hoạch này hướng tới phục vụ khoảng 600.000 thuê bao, tập trung vào nhu cầu kết nối của người tiêu dùng, doanh nghiệp, mạng backhaul viễn thông, lĩnh vực hàng không – hàng hải cũng như dịch vụ chính phủ. Dự án được đánh giá là phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và mục tiêu phủ sóng internet toàn quốc vào năm 2030.

Thứ trưởng Phạm Đức Long ghi nhận những bước tiến của dự án Kuiper thời gian qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Amazon vì sự tin tưởng và cam kết đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong hoạt động sản xuất thiết bị đầu cuối.

Thứ trưởng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi trọng phát triển hạ tầng số. Trong đó, công nghệ vệ tinh LEO giữ vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao và phổ cập, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Nghị quyết 57/NQ-TW và Luật Viễn thông, việc triển khai mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp không chỉ phù hợp với định hướng phát triển mà còn là giải pháp thúc đẩy người dân tiếp cận không gian số, sử dụng dịch vụ số thuận tiện hơn. Điều thực tiễn nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn tất việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Qua phần dặn dò, Thứ trưởng Phạm Đức Long giao nhiệm vụ cho Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện nhanh chóng phối hợp tổ chức các buổi làm việc ở cấp kỹ thuật với đại diện Dự án Kuiper, nhằm trao đổi, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 9, Bộ KH&CN sẽ hoàn tất và trình hồ sơ thí điểm lên Thủ tướng Chính phủ.