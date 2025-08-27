Cộng đồng người dùng Zalo hòa cùng chiến dịch 'Tự hào Việt Nam'

Zalo phát động chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với các hoạt động gồm cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI. Chiến dịch được triển khai từ ngày 26/8 đến 3/9.

Nhân dịp lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Zalo phát động chiến dịch “Tự hào Việt Nam” với các hoạt động gồm cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình đại diện AI. Chiến dịch được triển khai từ ngày 26/8 đến 3/9.

Chiến dịch "Tự hào Việt Nam" trên Zalo.

Thổi bùng ngọn lửa “Tự hào Việt Nam” với loạt hoạt động ý nghĩa

Với 2 hoạt động chính gồm cập nhật bộ giao diện trang cá nhân và hình ảnh đại diện AI, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” diễn ra từ ngày 26/8 đến 3/9 sẽ góp phần biểu dương mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong mỗi người Việt trên không gian số.

Những bộ giao diện nổi bật trên Zalo.

Với hoạt động cập nhật bộ giao diện trang cá nhân, Zalo cung cấp cho người dùng 16 bộ giao diện với đa dạng các nội dung về phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào của dân tộc, những đặc sắc trong văn hóa và con người Việt Nam, bức tranh cuộc sống Việt Nam thời hiện đại… Những hình ảnh mang đậm tinh thần yêu nước sẽ hiển thị trên hình nền trang cá nhân cùng hình nền cuộc gọi của mỗi người dùng như một niềm tự hào và sự nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.

Cùng với hình nền trang cá nhân và cuộc gọi, bộ giao diện cũng bao gồm khung ảnh đại diện mang đậm tinh thần Việt Nam.

Để cập nhật bộ giao diện “Tự hào Việt Nam” cho trang cá nhân, người dùng chỉ cần bấm vào banner chiến dịch trên trang Nhật ký để chọn hình nền và khung ảnh đại diện yêu thích. Sau khi bấm lưu tùy chỉnh, người dùng có thể chia sẻ bộ giao diện mới cùng những cảm nghĩ tới người thân và bạn bè trên Zalo.

Cách cập nhật bộ giao diện "Tự hào Việt Nam" trên Zalo.

Cùng mỗi người dùng lan tỏa hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trong những thời khắc trọng đại của đất nước, Zalo cũng triển khai hoạt động cập nhật hình đại diện cá nhân. Với sự hỗ trợ của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng Zalo có thể nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng với phong cách ảnh thực tế hoặc chibi độc đáo.

Để tham gia hoạt động này, người dùng truy cập vào tin nhắn giới thiệu chiến dịch “Tự hào Việt Nam” từ tài khoản chính thức (Official Account - OA) của Zalo và bấm “Tạo ảnh đại diện AI”. Sau khi chụp ảnh chân dung hoặc chọn ảnh có sẵn, người dùng chọn độ tuổi cũng như giới tính phù hợp rồi lựa chọn phong cách ảnh thực tế hoặc chibi. Cuối cùng, bấm “Tạo ảnh” để cập nhật hình giao diện cá nhân.

Cách cập nhật ảnh đại diện "Tự hào Việt Nam" trên Zalo.

Các hoạt động trong chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đều được Zalo cung cấp miễn phí cho tất cả người dùng từ ngày 26/8 đến 3/9.

Nền tảng Zalo luôn đồng hành gắn kết cộng đồng

Với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo luôn nỗ lực thúc đẩy sự gắn kết của cộng đồng người dùng Việt thông qua nhiều hoạt động kỷ niệm và chào mừng những ngày lễ lớn trong năm.

Những khoảnh khắc ý nghĩa trên Zalo.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đã xác lập kỷ lục trên Zalo khi cán mốc 5 triệu người dùng hưởng ứng và tham gia. Đồng thời chính thức trở thành sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trên nền tảng từ trước đến nay.

Làn sóng yêu nước trên không gian số cộng hưởng tích cực cùng làn sóng yêu nước của người dân tràn ngập khắp mọi nẻo đường của đất nước đã kết thành những khoảnh khắc đẹp không thể nào quên trong lòng mỗi người Việt Nam.