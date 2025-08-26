Tháng 8, Zalo giới thiệu “Cẩm nang sử dụng” với 2 điểm nổi bật: Kiểm tra bảo mật giúp tài khoản an toàn hơn và tổng đài Chăm sóc Khách hàng, hỗ trợ người dùng nhanh chóng.

Zalo tiếp tục ra mắt và cải thiện các tính năng hỗ trợ người dùng trong tháng 8.

Ưu tiên an toàn thông tin của người dùng

Với Zalo, việc bảo vệ thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài những bảo vệ có sẵn từ ứng dụng, người dùng có thể chủ động quản lý và kiểm tra tài khoản thông qua tính năng Kiểm tra bảo mật với 2 mục cần lưu ý là Thiết bị khác đang đăng nhập và Bảo mật 2 lớp.

Thiết bị khác đang đăng nhập

Cách kiểm tra thiết bị đăng nhập vào tài khoản Zalo.

Công cụ này giúp dễ dàng kiểm tra các thiết bị đã và đang đăng nhập tài khoản Zalo của người dùng. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường, đảm bảo tài khoản luôn an toàn.

Cách sử dụng: Vào phần Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Tài khoản và bảo mật > chọn Kiểm tra bảo mật > chọn Thiết bị khác đang đăng nhập > Xem tất cả.

Bảo mật 2 lớp

Người dùng có thể chủ động bật công cụ để bảo vệ tài khoản cho những lần đăng nhập sau. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực. Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ có bạn mới có thể hoàn tất đăng nhập, đảm bảo tài khoản do bạn kiểm soát.

Cách sử dụng: Vào phần Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Tài khoản và bảo mật > chọn Kiểm tra bảo mật > chọn Bảo mật 2 lớp > Kích hoạt.

Tính năng bảo mật 2 lớp trên Zalo.

Đồng thời, nhờ Kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể kiểm tra các phần thông tin khác như: Định danh tài khoản, Số điện thoại, Phiên bản Zalo cùng với các hướng dẫn bảo mật nhằm tăng cường tính an toàn cho tài khoản. Chỉ với các thao tác kiểm tra đơn giản, tài khoản của bạn được đảm bảo ổn định và an toàn.

Zalo ra mắt tổng đài Chăm sóc khách hàng Zalo

Từ nay, người dùng có thể gọi trực tiếp đến số 1900 633155 để được bộ phận Chăm sóc khách hàng của Zalo hỗ trợ nhanh chóng.

Thời gian hoạt động của tổng đài:

Thứ 2 đến thứ 6: 9h-21h

Cuối tuần và ngày lễ: 9h-18h

Zalo ra mắt tổng đài Chăm sóc khách hàng.

Ngoài ra, người dùng vẫn có thể liên hệ Zalo qua 2 kênh quen thuộc:

Email: Gửi yêu cầu đến hotro@zalo.me

Nhắn tin trong ứng dụng Zalo: Vào Cá nhân > chọn Cài đặt > chọn Liên hệ hỗ trợ > nhắn tin cho OA Zalo Hỗ trợ

Zalo luôn đồng hành, giúp bạn kết nối an toàn và tiện lợi mỗi ngày.