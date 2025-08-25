Gần 40 triệu tin nhắn cảnh báo cơn bão số 5 Kajiki được gửi qua Zalo

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo gửi đi 38,6 triệu tin nhắn đến người dân ở những địa phương chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 5 Kajiki ngày 22-24/8.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 Kajiki, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi đi 38,6 triệu tin nhắn đến người dân ở những địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão từ ngày 22 đến 24/8.

Trong ngày 22/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi 13,1 triệu tin nhắn cho người dân các huyện ven biển từ Quảng Ninh tới An Giang nhằm hướng dẫn chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến ngày 23/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục gửi đi khoảng 17,9 triệu tin nhắn cho người dân tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai nhằm hướng dẫn người dân chủ kỹ năng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Sang đến ngày 24/8, khi bão số 5 tiếp tục tăng cấp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai gửi 7,6 triệu tin nhắn khẩn cấp, hướng dẫn người dân những việc cần làm trước khi bão số 5 đổ bộ.

Tin nhắn cảnh báo được gửi đến người dân ở địa phương chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 5 Kajiki.

Theo thông tin của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, người dân nên tuân theo những khuyến cáo sau khi bão đổ bộ:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lớn để chủ động phòng, tránh.

- Ở yên trong nhà, nơi trú ẩn an toàn (đóng chặt các cửa, tránh xa cửa sổ, khu vực có kính).

- Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu buộc phải đi ra ngoài, cần đội mũ bảo hiểm, mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để liên lạc khi có sự cố.

- Không trú tránh dưới gốc cây, cột điện. Đề phòng sét, tai nạn do các vật dụng do gió bão gây ra.

- Chủ động ngắt nguồn điện, khóa ga để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, điện giật trong điều kiện mưa bão nguy hiểm.

- Tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Không quay lại khi bão chưa tan.

- Lưu ý thời gian tâm bão vào thường lặng gió trong khoảng 30 phút - 1 tiếng sau đó gió đổi hướng và mạnh trở lại.

- Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông.

- Lưu số điện thoại cứu hộ cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp.

- Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Các hướng dẫn ứng phó với lũ lụt từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Được triển khai gần 4 năm, trang Zalo OA “Cục Quản lý đê điều và PCTT” (tên trước đây là “BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai”) đã thu hút hơn 436.000 người quan tâm. Trung bình mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan Nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.