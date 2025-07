Chuyển đổi số toàn diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Sau khi triển khai hệ thống OA cho toàn bộ các đơn vị xã, phường năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục cho ra mắt Zalo Mini App “Mặt trận số Nghệ An” trong tháng 7.

Chủ động ứng dụng công nghệ trong các hoạt động tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã triển khai xây dựng Zalo Mini App “Mặt trận số Nghệ An”. Buổi lễ ra mắt được tổ chức vào sáng ngày 18/7, trong khuôn khổ chương trình hội nghị lần thứ 5, khoá XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Buổi lễ có sự tham gia của bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Đình Hùng - Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 130 xã, phường toàn tỉnh.

Lễ ra mắt Zalo Mini App “Mặt trận số Nghệ An”.

Zalo Mini App “Mặt trận số Nghệ An” được thiết kế với 12 tính năng chính, phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân và cán bộ, công chức. Với giao diện thân thiện và tính dễ dàng sử dụng, Zalo Mini App “Mặt trận số Nghệ An” đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Truy cập vào Mini App, người dùng có thể nắm được các tin tức đang diễn ra tại địa phương, cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của MTTQ các cấp; thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An, hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ các cấp; bản tin công tác Mặt trận; các thông báo quan trọng liên quan đến người dân, như lịch tiếp xúc cử tri, các quy định mới của Đảng, Nhà nước các cấp.

Không chỉ vậy, người dân có thể truy cập “Cẩm nang Mặt trận” với những tài liệu xoay quanh kiến thức, thông tin về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, quy trình hoạt động của MTTQ các cấp; hướng dẫn chuyên sâu về công tác chuyên môn, như giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; lĩnh vực tuyên giáo, công tác xã hội; công tác tôn giáo, dân tộc thiểu số, đối ngoại nhân dân…

Buổi lễ có sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Zalo Mini App còn cung cấp các tính năng kết nối quan trọng như cổng dịch vụ công quốc gia giúp kết nối nhanh với các dịch vụ công, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, trang tin Giáo dục, Báo và phát thanh, truyền hình địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh và các tổ chức Chính trị - xã hội, các Hội quần chúng, Dự báo thời tiết…

Phát biểu tại sự kiện, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh Mini App “Mặt trận số Nghệ An” không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới, sáng tạo và nỗ lực trong việc phục vụ người dân của MTTQ Nghệ An.

Trước đó, trong năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai OA trên toàn tuyến. Việc lựa chọn kênh Zalo OA để phát triển cho toàn tuyến huyện, xã nhằm hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 là xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Giao diện Zalo OA "Mặt trận Nghệ An".

Để quá trình chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra thành công, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ tham mưu văn bản triển khai OA, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ Zalo. Sau khi Zalo OA được triển khai, MTTQ Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.300 cán bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, khẳng định: “Chúng tôi nhận thấy Zalo OA là kênh có nhiều tính năng phù hợp với mục đích tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Cũng theo bà Sinh, Zalo được sử dụng rộng rãi ở cả thành thị và nông thôn, được ưa chuộng bởi người dùng thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả người có thu nhập thấp bởi tính năng nhắn tin nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật; đây chính là điểm rất thuận lợi, đúng với phương châm của chúng tôi là “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân".

Trong bối cảnh các đơn vị nhà nước đang tích cực đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong hoạt động tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chính là điểm sáng và hình mẫu cho các địa phương noi theo.